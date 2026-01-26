Sprzęt

Złe wieści dla graczy. Intel ARC B770 nie będzie

Nie mamy dobrych wieści dla konsumentów, którzy liczyli na przystępne cenowo modele od Niebieskich. Mogą one zostać całkowicie anulowane.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:37
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Złe wieści dla graczy. Intel ARC B770 nie będzie

Chociaż rodzina kart graficznych Intel ARC Battlemage zanotowała spory skok wydajności względem generacji ARC Alchemist, to do tej pory otrzymaliśmy zaledwie dwa modele dla segmentu konsumenckiego - ARC B580 i B570. Niestety, mimo oferowania większej pamięci VRAM niż odpowiedniki AMD i NVIDII, nie zdobyły one dużej popularności.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gracze muszą obejść się smakiem, co innego profesjonaliści

I według najnowszych informacji to główny powód, dlaczego na rynek nie trafił do tej pory mocniejszy układ ARC B770, mimo że od dawna pojawia się w różnych przeciekach. Intel obawia się, że nie ma to ekonomicznego uzasadnienia, jeśli sprzedaż będzie niska. Zwłaszcza przy bardzo drogich kościach DRAM. Co gorsza, karta może nigdy nie trafić na rynek.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna XFX QuickSilver RX 9070 OC Gaming E 16GB
Karta graficzna XFX QuickSilver RX 9070 OC Gaming E 16GB
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Windforce OC SFF 12GB DLSS 4
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Windforce OC SFF 12GB DLSS 4
-230 zł
2799 zł - najniższa cena
Kup teraz 2569 zł
Karta graficzna ACER Nitro Radeon RX 9070 OC 16GB
Karta graficzna ACER Nitro Radeon RX 9070 OC 16GB
0 zł
2999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.99 zł
Advertisement

Zamiast tego chip Intel BMG-G31 miałby trafić do modelu dla stacji roboczych, czyli ARC Pro B70. Zaoferuje on 32 rdzenie Xe2 oraz 32 GB pamięci GDDR6. Oprócz tego mówi się również o bardziej przyciętej wersji, która pojawi się jako ARC Pro B65.

Premiera profesjonalnych kart graficznych planowana jest podobno jeszcze na ten kwartał. Spora szansa, że prezentacja nastąpi wraz z zapowiedzią konsumenckich procesorów Intel Arrow Lake Refresh. Jeśli to prawda, to wszystkiego dowiemy się w ciągu najbliższych tygodni.

Image
telepolis
Intel karta graficzna GPU Intel ARC Battlemage Intel ARC B770 Intel ARC Pro B70
Zródła zdjęć: Intel
Źródła tekstu: SquashBionic@X, oprac. własne