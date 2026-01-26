Złe wieści dla graczy. Intel ARC B770 nie będzie

Chociaż rodzina kart graficznych Intel ARC Battlemage zanotowała spory skok wydajności względem generacji ARC Alchemist, to do tej pory otrzymaliśmy zaledwie dwa modele dla segmentu konsumenckiego - ARC B580 i B570. Niestety, mimo oferowania większej pamięci VRAM niż odpowiedniki AMD i NVIDII, nie zdobyły one dużej popularności.

Gracze muszą obejść się smakiem, co innego profesjonaliści

I według najnowszych informacji to główny powód, dlaczego na rynek nie trafił do tej pory mocniejszy układ ARC B770, mimo że od dawna pojawia się w różnych przeciekach. Intel obawia się, że nie ma to ekonomicznego uzasadnienia, jeśli sprzedaż będzie niska. Zwłaszcza przy bardzo drogich kościach DRAM. Co gorsza, karta może nigdy nie trafić na rynek.

Zamiast tego chip Intel BMG-G31 miałby trafić do modelu dla stacji roboczych, czyli ARC Pro B70. Zaoferuje on 32 rdzenie Xe2 oraz 32 GB pamięci GDDR6. Oprócz tego mówi się również o bardziej przyciętej wersji, która pojawi się jako ARC Pro B65.

Not financially viable, I don't think it's going to launch anytime soon (if at all) — Bionic_Squash (@SquashBionic) January 26, 2026