Intel nadal milczy. Jednak jeden z partnerów się wygadał

Tajwańczycy nie powiedzieli tego wprost, ale nowe procesory od Niebieskich są już na horyzoncie. I stare płyty główne będą je obsługiwać.

ASUS potwierdził gotowość swoich płyt głównych LGA 1851 na nadchodzące procesory Intel Arrow Lake Refresh, mimo że same układy nie doczekały się jeszcze oficjalnej zapowiedzi. Informacja pojawiła się w mediach społecznościowych producenta i jasno wskazuje, że nowe BIOS-y zapewnią pełną kompatybilność z jednostkami określanymi jako Core Ultra Plus.

Nieoficjalnie mówi się o premierze w marcu lub kwietniu

Według deklaracji Tajwańczyków aktualizacje oprogramowania trafią jeszcze w tym miesiącu na większość modeli. Obejmą one nie tylko rozwiązania konsumenckie, takie jak Z890, B860 czy budżetowy H810, ale także platformy bardziej wyspecjalizowane, w tym stacje robocze z chipsetem W880 oraz układy typu embedded, czyli Q870.

ASUS nie jest zresztą jedynym producentem przygotowującym się na nową falę procesorów od Niebieskich. Podczas targów CES 2026 firma GIGABYTE prezentowała już płytę Z890 AORUS ELITE Wi-Fi 7 PLUS z deklarowanym wsparciem dla Arrow Lake Refresh. Co istotne, producent zapowiedział również aktualizacje BIOS-ów dla już dostępnych modeli z tej serii.

Sam Intel wciąż milczy na temat Arrow Lake Refresh. Firma nie ujawniła ani dokładnej specyfikacji, ani daty debiutu, choć przecieki od miesięcy sugerują istnienie trzech desktopowych modeli. Mowa o Core Ultra 5 250K Plus, Core Ultra 7 270K Plus oraz Core Ultra 9 290K Plus, które mają zaoferować wyższe taktowania i/lub większą liczbę rdzeni względem obecnej rodziny Arrow Lake. Nieoficjalnie mówi się o premierze w marcu lub kwietniu.

