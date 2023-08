Nadciąga Intel Arc A580. Wydajność prezentuje się nieźle

Intel nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w przypadku kart graficznych Arc Alchemist. Na rynek zmierza kolejny model, który zapowiadano już w zeszłym roku.

W zeszłym roku na rynek kart graficznych wszedł trzeci producent. Do dotychczasowego grona składającego się z firm takich jak AMD i NVIDIA dołączył Intel. Wszystko za sprawą generacji Arc Alchemist, która trafiła zarówno do laptopów, jak i komputerów stacjonarnych. I chociaż początki były wyboiste, to wyszło dobrze.

Intel Arc A580 oferuje wydajność jak Radeon RX 7600

Niebiescy zapowiadali wtedy pięć różnych modeli - Intel Arc A380, A580, A750 oraz A770 w dwóch wersjach (8 i 16 GB). I chociaż większość z nich trafiła już do sprzedaży to przez te wszystkie miesiące brakowało jednego z nich. Wygląda jednak na to, że lada moment się to zmieni.

W bazie wyników Geekbench znalazł się test Intel Arc A580. Karta graficzna sparowana została z procesorem Intel Core i7-12700, płytą główną ASUS ROG STRIX Z690-E GAMING WiFi, 32 GB pamięci RAM DDR5-4800 i system operacyjnym Windows 11. To wskazuje na gotowy zestaw komputerowy.

Taka konfiguracja pozwoliła na osiągnięcie w teście OpenCL 82 992 punktów. To wynik porównywalny do budżetowej karty graficznej AMD Radeon RX 7600, która notuje tutaj również około 82 900 punktów. Oczywiście należy pamiętać, że wyniki w benchmarkach nie zawsze przekładają się na wydajność w grach.

Intel Arc A580 to karta graficzna wyposażona w 24 rdzenie Xe i 8 GB pamięci VRAM. Intel na swoich wykresach mówił o taktowaniu GPU 1700 MHz, acz sztuka biorąca udział w teście pracowała z zegarem aż 2400 MHz.

Jak na razie data premiery i sugerowane ceny Intel Arc A580 pozostają nieznane. Biorąc jednak pod uwagę, że Niebiescy planują na przyszły rok premierę Intel Battlemage, to powinna ona nastąpić niedługo. Co więcej Intel oferuje aktualnie najtańsze karty na rynku, a więc i w tym przypadku powinno być przystępnie cenowo.

