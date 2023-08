Phanteks przedstawia wydajne AiO z grubymi wentylatorami

Szukasz ładnego i wydajnego chłodzenia procesora? Świetnie się składa! Do sklepów trafiły właśnie nowe zestawy All in One od holenderskiej firmy Phanteks.

Najnowsze procesory jak AMD Ryzen 7000 czy Intel Raptor Lake-S oferują zatrzęsienie rdzeni i wątków oraz wysokie taktowania. Przekłada się to na bardzo dobrą wydajność w grach i programach. Oznacza niestety też duży pobór mocy, a więc i wysokie temperatury. Wiele osób sięga więc po chłodzenia od firm trzecich.

Phanteks kusi wydajnością, wyglądem i długą gwarancją

Najpopularniejsze rozwiązania to klasyczne coolery wieżowe oraz gotowe układy chłodzenia cieczą, tzw. All in One (AiO). A tak się składa, że Phanteks wypuścił do sprzedaży nową serię. Kusi ona wysoką wydajnością za sprawą grubych wentylatorów oraz rozbudowanym podświetleniem RGB LED.

Phanteks Glacier One D30 to seria, w skład której wchodzą modele 360- i 240-milimetrowe. Mamy tutaj do czynienia z aluminiowymi radiatorami o grubości 27 milimetrów oraz wyjątkowymi, 120-milimetrowymi wentylatorami o grubości 30 milimetrów. Bloko-pompka ma miedzianą podstawę i oferuje do 3100 RPM.

Jednostki Phanteks D30 120 mm D-RGB pracują w zakresie od 250 do 2000 RPM przy wydajności do 64,3 CFM, ciśnieniu do 3,01 mmH2O oraz dekalrowanej kulturze pracy do 30,2 dB(A). Ich łopatki i ramka oferują rozbudowane podświetlenie RGB LED, a same wentylatory można ze sobą łączyć w tzw. daisy chain.

Opisywane zestawy All in One obsługują nowsze i starsze procesory. Mowa więc o gniazdach Intel LGA 115x, 1200, 1700, 2011(-3) i 2066 oraz AMD AM4 i AM5.

Chłodzenia Phanteks Glacier One D30 trafiły już do pierwszych sklepów. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała. Sugerowane ceny to 150 euro za model 240 mm i 180 euro za 360 mm, czyli odpowiednio około 669 i 805 złotych. Producent udziela 5 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Phanteks

Źródło tekstu: oprac. własne