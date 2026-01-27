Nikt tak nie dba, jak Apple. 12-letni iPhone z aktualizacją

Oczywiście, Apple miało swego czasu sporo za uszami, wydając aktualizacje spowalniające smartfony firmy. Ta jednak ma im dać nowe życie. Rzecz jasna nie jest to aktualizacja do najnowszej wersji iOS oznaczonej numerem 26.2.1. Bądźmy szczerzy: dla tak starego urządzenia byłoby to wręcz zabójcze. Zamiast tego Apple wydało aktualizacje dla iOS 12.5.8.

iPhone 5s z aktualizacją

Oczywiście to nie tak, że tylko on dostał nową wersję. Wszystkie smartfony z iOS 12 ją otrzymały, ten jest po prostu najstarszym ze wspieranych. Podobnie sytuacja wygląda dla urządzeń z nowszymi systemami, ale starszymi od iOS 26. Te również doczekały się aktualizacji.

I nie jest to tylko zmiana cyferek mająca pokazać, że Apple coś robi: wręcz przeciwnie. Jest to wydłużenie żywotności tych urządzeń. Otóż mowa o rozszerzeniu certyfikatu Apple, który miał wygasnąć w styczniu 2027 roku dla starszych systemów.