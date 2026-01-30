Sprzęt

Niepokojące doniesienia dla fanów Apple. iPhone 18 dopiero w 2027 roku

Najnowsze doniesienia sugerują, że kryzys na rynku pamięci RAM odbije się na premierze nowych iPhone. Apple ma skupić się jedynie na modelach z najwyższej półki cenowej. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 30 STY 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Niepokojące doniesienia dla fanów Apple. iPhone 18 dopiero w 2027 roku

Za doniesieniami tymi stoi Nikkei Asia. Według ich źródeł Apple zamierza wstrzymać się z premierą części modeli iPhone 18, czyli serii, która standardowo powinna zadebiutować już tej jesieni. Otóż wedle doniesień tylko 3 modele z tej rodziny mają pojawić się w 2026 roku. Mowa tu o składanym iPhone oraz dwóch modelach określanych, jako urządzenia z większymi ekranami i poprawionymi aparatami. Najprawdopodobniej mowa tu o iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

Dalsza część tekstu pod wideo

iPhone 18 w 2027 roku

Tym samym podstawowy model, czyli iPhone 18 ma zadebiutować dopiero w 2027 roku. Tu warto podkreślić, że podczas wywiadu dla agencji Reuters Tim Cook przyznał, że sprzedaż modeli 17 Pro i 17 Pro Max przekroczyła wszelkie szacunki firmy i spowodowała wzrost aż o 32%. Z tego też powodu Apple ma nie dysponować zapasami modułów RAM, które zamierza pozyskać z innych źródeł. Informacje te zdają się więc łączyć w logiczną całość.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan naturalny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan błękitny (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan błękitny (CPO) 2x eSIM
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Czarny
0 zł
3349 zł - najniższa cena
Kup teraz 3349 zł
Advertisement

Warto jednak pamiętać, że wciąż nie zostały one oficjalnie potwierdzone. Z trzeciej jednak strony agencja Reuters postanowiła zweryfikować te doniesienia, wysyłając zapytanie do Apple. Tu jednak Apple nie zdecydowało się odpowiedzieć na pytanie, co wygląda dość wymownie w tej sytuacji. 

Image
telepolis
#Apple iphone 18 pro iPhone 18 iPhone 18 Pro Max
Zródła zdjęć: Apple
Źródła tekstu: gadgets360, Tomshardware