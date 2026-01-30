Niepokojące doniesienia dla fanów Apple. iPhone 18 dopiero w 2027 roku

Za doniesieniami tymi stoi Nikkei Asia. Według ich źródeł Apple zamierza wstrzymać się z premierą części modeli iPhone 18, czyli serii, która standardowo powinna zadebiutować już tej jesieni. Otóż wedle doniesień tylko 3 modele z tej rodziny mają pojawić się w 2026 roku. Mowa tu o składanym iPhone oraz dwóch modelach określanych, jako urządzenia z większymi ekranami i poprawionymi aparatami. Najprawdopodobniej mowa tu o iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 w 2027 roku

Tym samym podstawowy model, czyli iPhone 18 ma zadebiutować dopiero w 2027 roku. Tu warto podkreślić, że podczas wywiadu dla agencji Reuters Tim Cook przyznał, że sprzedaż modeli 17 Pro i 17 Pro Max przekroczyła wszelkie szacunki firmy i spowodowała wzrost aż o 32%. Z tego też powodu Apple ma nie dysponować zapasami modułów RAM, które zamierza pozyskać z innych źródeł. Informacje te zdają się więc łączyć w logiczną całość.