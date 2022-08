Intel do 2024 roku chce mieć komputery z WiFi 7

Intel do 2024 roku chce wprowadzić komputery z WiFi 7. Firma obiecuje nie tylko szybsze, ale także stabilniejsze połączenie bezprzewodowe.

WiFi 7 to nowy standard łączności bezprzewodowej, znany także jako 802.11be. Zaoferuje dwa razy większą prędkość od WiFi 6 i 6E. Eksperci z IEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) przewidują, że pierwsze komputery, które będą zgodne z nowy wersją WiFi, zadebiutują w 2024 roku. W ten plan wpisuje się także Intel, który właśnie zdradził swoje plany.

Intel już pracuje nad WiFi 7

WiFi 7 zaoferuje maksymalną prędkość aż 5,8 Gbps. Ale to nie jedyna zmiana. Oprócz tego nowy standard porzuci pasma 2,4 oraz 5 GHz na rzecz nowego 6 GHz. Poza tym, oprócz standardowych przepustowości 20, 40, 80 i 160 MHz wykorzysta również 320 MHz. Do tego dochodzi też modulacja 4096 QAM. To wszystko ma się przełożyć nie tylko na stabilniejsze połączenie, ale także zupełnie nowe możliwości.

Intel przewiduje, że pierwsze komputery stacjonarne i laptopy z WiFi 7 trafią na rynek w 2024 roku, ale prawdziwa ekspansja nowego standardu nastąpi dopiero w 2025.

Źródło zdjęć: Intel, FellowNeko / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechSpot