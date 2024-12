Intel szykuje rewolucję w kartach graficznych. Rozwiąże ważny problem

Intel szykuje rewolucję w kontekście najnowszych rozwiązań stosowanych w kartach graficznych. Ma ona rozwiązać jeden z ważnych problemów.

Intel w końcu ma szansę na dobre dołączyć do wyścigu w kategorii desktopowych kart graficznych. Najnowszy model Arc B580 zbiera bardzo dobre recenzje i maluje się aktualnie jako jedna z najlepszych propozycji w budżetowych zestawach. Jednak Niebiescy dopiero szykują rewolucję.

Intel może rozwiązać znany problem

Wraz z premierą karty graficznej Arc B580 Intel dołączył do jeszcze jednego wyścigu — na najlepszy system generowania klatek. Niebiescy też już potrafią, przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego, dodawać do obrazu dodatkowe klatki, poprawiając płynność rozgrywki. Jednak system, podobnie jak w przypadku NVIDII i AMD, ma jedną wadę. Zwiększa opóźnienia. Zieloni rozwiązali to częściowo za sprawą techniki NVIDIA Reflex. Intel ma na to nieco inny, lepszy plan.

Chociaż rozwiązania Intela, AMD i NVIDII — jeśli przyjrzeć się szczegółom — różnią się od siebie, to generalnie działają podobnie. W pamięci VRAM przechowywane są dwie przyszłe klatki obrazu, które są analizowane przez odpowiednie algorytmy, a następnie między nimi dodawana jest dodatkowa klatka. To właśnie sprawia, że zwiększają się opóźnienia, ponieważ dwie klatki są niejako na chwilę zatrzymywane, aby móc wygenerować dodatkową.

Intel znalazł na to inne rozwiązanie. Na GitHubie pojawiła się dokumentacja techniki o nazwie G-buffer Free Frame Extrapolation (GFFE). W niej żadne klatki nie są przechowywane w pamięci karty graficznej. Zamiast tego mechanizm analizuje jedynie już wyświetloną klatkę i na tej podstawie generuje dodatkową. Dzięki temu nie tworzą się tak duże opóźnienia. Nadal one występują, ale są tak niskie, że praktycznie niezauważalne. Technika potrzebuje zaledwie 6,6 ms do wygenerowania klatki w rozdzielczości 1080p.

Kiedy GFFE ma szansę trafić do kart graficznych? Tego niestety nie wiemy, ale wydaje się, że stanie się to prędzej niż później. To naturalna ewolucja w świecie generowania klatek, która ma szansę rozwiązać jeden z głównych problemów.

