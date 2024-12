NVIDIA kończy z udawaniem. GeForce RTX 5000 tuż za rogiem

Planujesz złożenie nowego zestawu komputerowego lub upgrade obecnego? Poczekaj! Seria NVIDIA GeForce RTX 5000 zostanie zaprezentowana już za trzy tygodnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wielkimi krokami zbliżają się targi CES 2025, czyli jedno z dwóch największych na świecie wydarzeń dla fanów nowych technologii. Odbywać się one mają już na początku stycznia w Las Vegas, w USA. I chociaż swoje wystąpienia zapowiedziało zarówno AMD, jak i NVIDIA, to obie firmy do tej pory nie zdradzały szczegółów.

NVIDIA GeForce RTX 5000 zadebiutuje 7 stycznia

Co prawda można było się domyślać, że Czerwoni i Zieloni pokażą nowe generacje kart graficznych dla komputerów stacjonarnych. Mowa oczywiście o seriach Radeon RX 8000 oraz GeForce RTX 5000. Jednak dopiero teraz Zieloni zaczęli otwarcie puszczać oko do fanów, potwierdzając te podejrzenia.

Kilka godzin temu opublikowano pierwszy trailer dla gry Wiedźmin IV od rodzimego CD Projekt RED. Sprawne oko może na nim zauważyć dopisek "Zwiastun filmowy prerednerowany w Unreal Engine 5 na niezapowiedzianej karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX". To jednak nie koniec poszlak.

Amerykanie rozpoczęli akcję "GeForce Greats", w której oficjalnie chodzi o świętowanie ostatnich 25 lat - od premiery układu GeForce 256, aż do CES 2025. Oprócz tego ogłoszono również GeForce LAN 50, czyli 50-godzinny maraton gamingowy, który odbędzie się zarówno stacjonarnie, jak i online. To powrót legendarnego wydarzenia z 2011 roku, kiedy NVIDIA zorganizowała trzydniowe święto grania na lotniskowcu USS Hornet.

Liczba znaków na niebie i ziemi jest ogromna, a nacisk na liczbę "50" wyjątkowo mocny. Pewnikiem więc już 7 stycznia o godzinie 3:30 czasu polskiego Jensen Huang zaprezentuje serię GeForce RTX 5000. Z pewnością będzie wydajnie, pytanie tylko jak drogo?

Zobacz: Lepsze niż Paczkomat? DPD sprawi, że nawet nie musisz wychodzić z auta

Zobacz: Poczta Polska zbiera śmieci. To nie żart, lecz bardzo słuszny projekt

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: oprac. własne