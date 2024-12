Wiedźmin 4 na pierwszym zwiastunie. Poznaliśmy głównego bohatera

Niespodziewanie, w trakcie The Game Awards 2024, CD Projekt RED pokazał pierwszy, filmowy zwiastun gry Wiedźmin 4. Wiemy, kto będzie głównym bohaterem produkcji.

The Game Awards 2024 zakończyło się dużym zaskoczeniem. CD Projekt RED bez żadnych zapowiedzi pokazał pierwszy, filmowy zwiastun gry Wiedźmin 4. Chociaż twórcy mówili, że to zupełnie nowa trylogia, to teraz już oficjalnie możemy mówić, że produkcja właśnie tak się nazywa — Wiedźmin IV.

Wiedźmin 4 trailer filmowy

Niestety, trailer nie zdradza, kiedy gra miałaby zadebiutować. Nie zobaczyliśmy też żadnego fragmentu gameplayu. Podobnie, jak w przypadku trzeciej części, mamy tutaj do czynienia z trailerem filmowym, który nie mówi zbyt wiele o fabule. Natomiast jedna rzecz okazała się jasna. Wiemy, kto będzie głównym bohaterem produkcji.

Z trailera wynika, że to właśnie Ciri będzie główną bohaterką gry Wiedźmin 4. Na materiale widać, że jest dużo starsza niż w trakcie zakończenia trzeciej części. Wątpliwości fanów budzi fakt, że bohaterka może pić wiedźmińskie eliksiry i używać znaków, co oznaczałoby, że przeszła próbę traw. To będzie wymagało wyjaśnienia.

