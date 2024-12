Path of Exile 2 sprzedało się aż za dobrze. Twórcy ostrzegają

Właśnie ukazała się gra Path of Exile 2, która pojawiła się w wersji early access na Steam. Tytuł pobił wszelkie rekordy popularności i zaskoczył tym nawet twórców.

Pół miliona graczy jednocześnie

Path of Exile 2 to RPG akcji w stylu Diablo, a premiera gry - choć w formie wczesnego dostępu - rozgrzała internet do czerwoności. Tytuł sprzedał się już w ponad milionie egzemplarzy i osiągnął pułap prawie 500 tysięcy jednocześnie zalogowanych graczy. PoE 2 ma ostatecznie być wydane w modelu free-to-play, a obecnie dostęp do early access kosztuje równowartość 30 dolarów (ok. 125 zł).

Taka popularność przytłoczyła nawet twórców gry, którzy ostrzegają przed potencjalnie długimi kolejkami w trakcie premierowego weekendu (7-8 grudnia 2024 r.). "Nie podejrzewaliśmy, że będzie nawet ponad milion graczy online, ale zamówiliśmy już więcej infrastruktury w chmurze i te serwery powinny zostać udostępnione już wkrótce" - powiedział współzałożyciel Grinding Gear Games, Jonathan Rogers.

"Nie wiemy, jak nasza infrastruktura zareaguje na przekroczenie miliona użytkowników. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaką popularność wykręci nasza gra. Nigdy nie śniło się nam to, że nasza gra będzie cieszyła się takim zainteresowaniem w trakcie wczesnego dostępu."

Ten weekend może więc okazać się prawdziwą próbą cierpliwości graczy, ale deweloperzy przynajmniej są szczerzy, a wkrótce sytuacja powinna się poprawić. Dla dalszego sukcesu projektu to bardzo ważne, gdyż po wyjściu z wczesnego dostępu, gra przejdzie całkowicie na model free-to-play.

W Path of Exile 2 można zagrać na PC na Steam, Xbox Series X/S i PS5 w ramach wczesnego dostępu kupując tzw. Early Access Supporter Pack.

