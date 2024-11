GTA 6 wywoła globalną pandemię. Nie, to nie jest żart

W przyszłym roku świat może zmierzyć się z kolejną, globalną pandemią. Nazywa się ona GTA 6. Brzmi to trochę jak żart, ale za chwilę zrozumiecie, o co chodzi.

GTA 6 to bez wątpienia najbardziej wyczekiwana gra ostatnich lat. Czekają na nią miliony graczy na całym świecie. Zainteresowanie jest tak duże, że premiera tytułu Rockstar Games może wywołać coś, co można określić mianem globalnej pandemii.

Gracze GTA 6 nagle zachorują?

Serwis GTA Boom sprawdził, w jakich stanach zainteresowanie GTA 6 jest największe. Wykorzystali do tego ogólnie dostępne narzędzia. Okazuje się, że zdecydowanie największym powodzeniem gra cieszy się na Florydzie, gdzie informacji o niej wyszukiwane są aż 759,2 razy na miesiąc na 100 tys. mieszkańców. To o 31 proc. więcej niż wynosi krajowa średnia.

Prawdopodobnie wynika to z tego, że fabuła GTA 6 będzie rozgrywać się w fikcyjnej Florydzie. Kolejne miejsca zajęły: Nevada (729,4) oraz Nowy Jork (716,5). To pokazuje, jak ogromne jest zainteresowanie grą i to mniej więcej na rok przed zapowiadaną premierą. Matt Gibbs z GTA Boom przewiduje coś w rodzaju światowej pandemii. Bazuje tutaj między innymi na innych premierach Rockstar Games.

Biorąc pod uwagę historię znacznych wzrostów liczby dni chorobowych podczas głównych premier gier, takich jak ostatni wielki hit Rockstar, Red Dead Redemption II, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby po premierze gry pojawiła się fala „grypy GTA”. Pracodawcy w stanach o wysokim zainteresowaniu mogą chcieć przygotować się na niezwykły wzrost liczby wniosków o zwolnienie lekarskie w tym czasie.

- powiedział Matt Gibbs.

A Wy braliście kiedyś wolne w związku z premierą długo wyczekiwanej przez was gry?

Źródło zdjęć: Rockstar Games

Źródło tekstu: GTA Boom