Mapa w GTA 6 ma być przeogromna

Fani wzięli się za próbę odwzorowania mapy z GTA 6. Z ich analizy wynika, że ta może być ponad 2-krotnie większa niż w poprzedniej odsłonie serii.

Na temat GTA 6 nie wiemy wiele. Rockstar Games udostępniło tylko jeden trailer, na którym zobaczyliśmy dwóch głównych bohaterów gry — Jasona oraz Lucię. Pomimo tego, na podstawie dostępnych informacji, fani postanowili odwzorować nową mapę Vice City. Analiza wskazuje na ogromny rozmiar lokacji.

Mapa w GTA 6

Fani wykorzystali dostępne do tej pory informacje, a do tego odmierzyli odległości za pomocą silnika Rage. Analiza wskazuje, że mapa w GTA 6 może mieć 125 km kwadratowych, co oznaczałoby, że jest 2,55-krotnie większa niż w GTA 5. Tak duża lokacja zapowiada całe mnóstwo różnych aktywności, z których część może być dodawana w przyszłych aktualizacjach.

Niestety, nadal nie wiemy, kiedy GTA 6 trafi na nasze konsole. Chociaż plotki sugerowały możliwe opóźnienie premiery, to Rockstar Games utrzymuje, że premiera nadal planowana jest w 2025 roku. Kiedy dokładnie? Tego nie wiemy, ale osobiście spodziewałbym się raczej drugiej połowy przyszłego roku, a może nawet samej końcówki.

GTA 6 powstaje na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Wersja na PC-ty nie została jeszcze zapowiedziana, ale — znając Rockstar Games — zostanie wydana z przynajmniej rocznym opóźnieniem względem konsol.

Źródło zdjęć: Rockstar Games

Źródło tekstu: wccftech