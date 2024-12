NVIDIA rozpieszcza graczy. Do oferty dołączają nowe gry

NVIDIA nie zwalnia tempa rozszerzając swoją ofertę GeForce NOW o kolejne tytuły. Tym razem jest coś dla fanów przygodówek, symulatorów oraz akcyjniaków.

Chyba nikomu nie trzeba już przedstawiać GeForce NOW, czyli usługi grania w chmurze dostępnej na rynku od 2015 roku. Zwłaszcza, że Polska doczekała się niedawno własnych serwerów. Pozwala ona grać w najnowsze gry AAA posiadaczom starszych komputerów, ale również smartfonów, tabletów czy telewizorów.

Indiana Jones, Władca Pierścieni, Diablo i wiele więcej

Do wyboru mamy już ponad 2000 tytułów na wielu różnych platformach i to bez konieczności ich ponownego kupowania. Oczywiście NVIDIA co i rusz dodaje kolejne gry - zarówno AAA, jak i produkcje niezależne.

W tym tygodniu Zieloni przygotowali dla nas 6 nowych gier. Większość z nich to zupełne nowości, ale pojawiły się też remastery klasyków. Najgłośniejszym tytułem jest prawdopodobnie Indiana Jones i Wielki Krąg od MachineGames, czy pierwszoosobowa gra akcji pełna łamigłówek i historycznych smaczków.

Pełna lista tytułów, które wylądują w GeForce NOW w tym tygodniu wygląda następująco:

Indiana Jones i Wielki Krąg (Steam, Xbox oraz PC Game Pass)

Fast Food Simulator (Steam)

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (Steam)

The Spirit of the Samurai (Steam)

Diablo Immortal (Battle.net)

The Lord of the Rings: Return to Moria (Steam)

Usługa GeForce NOW dostępna jest zarówno w darmowym pakiecie z limitem rozdzielczości oraz czasu grania, jak i w abonamencie oferującym dłuższą rozgrywkę ze zdecydowanie lepszą grafiką.

Źródło zdjęć: NVIDIA

Źródło tekstu: NVIDIA, oprac. własne