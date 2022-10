Intel Core i9-13900K deklasuje i9-12900K w testach wydajności

W najnowszych testach procesor Intel Core i9-13900K deklasuje swojego poprzednika, czyli Core i9-12900K. Nowszy układ uzyskuje taką samą wydajność przy znacząco obniżonym zużyciu energii.

Już za kilka dni oficjalnie zadebiutują procesor Intel Core 13. generacji (Raptor Lake). Nic dziwnego, że do Internetu trafia coraz więcej przecieków na temat ich wydajności. Tym razem dotyczą one modelu Core i9-13900K, który zapowiada się na bardzo wydajny układ.

Intel Core i9-13900K zachwyca w testach

Testy procesora Intel Core i9-13900K zostały opublikowane przez doskonale znanego w branży Enthusiast Citizena. Wykorzystał do tego forum Bilibili. Co prawda są to tylko testy w Cinebench R23, ale w porównaniu z innymi procesorami sugerują one, że 13. generacja układów Core będzie bardzo wydajna.

Przy standardowych ustawieniach Intel Core i9-13900K uzyskał wynik 38,431 pkt, co jest rezultatem bardzo zbliżonym do AMD Ryzen 9 7950X. Po włączeniu profilu "Unlimited Power" wydajność rośnie do 40,622 pkt, co stanowi poprawę o 6 procent. Jeszcze ciekawiej robi się w momencie ograniczenia procesora do zaledwie 80 W (standardowo limit PL2 to aż 253 W). W takim wypadku uzyskuje on 27,412 pkt, czyli mniej więcej tyle samo, ile jego poprzednik (Core i9-12900K). To pokazuje, jak duży skok dokona się z generacji na generację.

Procesor Intel Core i9-13900K wyposażony będzie w 24 rdzenie (8P + 16E) oraz obsługę 32 wątków. Bazowe taktowanie wynosi 3,0 GHz, ale w Boost może wzrosnąć do 5,5 GHz (na wszystkich rdzeniach P). Poza tym układ ma 68 MB pamięci podręcznej, 125 W (PL1) i 253 W (PL2). Premiera zgodnie z planem powinna odbyć się 20 października.

