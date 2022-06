Wiemy, ile Core i9-13900K będzie szybszy od swojego poprzednika

Poznaliśmy prawdopodobną wydajność procesora Intel Core i9-13900K Raptor Lake. Ma być mocniejszy od konkurencyjnych Ryzenów.

W tym roku zadebiutują procesory Intel Core 13. generacji. Tak zwanym flagowym modelem będzie Core i9-13900K. Ma to być najmocniejsza jednostka dla wymagających użytkowników. Jak wydajna będzie? Informacje na ten temat zdradził znany leaker o pseudonimie @OneRaichu.

Wydajność Intel Core i9-13900K

Zdaniem @OneRaichu procesor Intel Core i9-13900K ma być o około 15 proc. wydajniejszy niż jego poprzednik, czyli Core i9-12900K. Jednocześnie oznacza to, że będzie on o mniej więcej 35 proc. szybszy niż AMD Ryzen 9 5950X. Mowa o wydajności jednordzeniowej.

Wyliczenia biorą się z wyników osiąganych w programie Geekbench 5. W nim Core i9-13900K ma zdobywać około 2300 punktów. Dla porównania Core i9-12900K osiąga ok. 2000 punktów, a Ryzen 9 5950X 1700 punktów. Warto jednak zaznaczyć, że zdaniem @OneRaichu jest to możliwy, ale niepotwierdzony wynik. Zatem na razie należy to traktować jako plotkę.

>2300 ST score in Geekbench 5 is possible.🤔 — Raichu (@OneRaichu) June 2, 2022

Powyższe pogłoski można zestawić z tymi, które dotyczą procesorów AMD Ryzen 7000. Te mają być o mniej więcej 15 proc. wydajniejsze od swoich poprzedników. Jeśli tak, to wydajnościowo będą porównywalne do Core 12. generacji, ale słabsze od wydanej w tym samym czasie 13. generacji. Jednak jeszcze raz podkreślam, że to tylko plotki i z werdyktem lepiej poczekać do premiery procesorów.

