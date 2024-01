Nowe karty graficzne Intel Arc Battlemage są już praktycznie gotowe

Intel przyznał, że nowa generacja kart graficznych Intel ARC jest już praktycznie gotowa. Do dopracowania są tylko sterowniki.

Chociaż pierwsza generacja kart graficznych Intel ARC nie była wielkim sukcesem, to Niebiescy nie poddają się i już szykują kolejne modele. Co więcej, nowa generacja, znana jako Battlemage, jest już praktycznie gotowa. Prace skupiają się już na dopracowaniu sterowników.

Intel ARC Battlemage

Informacja została potwierdzona przez Toma Petersona z Intela. Udzielił on wywiadu serwisowi PCWorld, w którym zdradził, że nowe karty są już niemal gotowe i zadebiutują jeszcze w tym roku. Przyznał on, że pod względem sprzętowym wszystko zostało już zrobione i zespół inżynierów ruszył do prac nad trzecią generacją o nazwie Celestial.

Co w takim razie zostało jeszcze do zrobienia? Cała warstwa sprzętowa, czyli głównie sterowniki. Nad nimi pracuje aktualnie 30 proc. zespołu odpowiedzialnego za oprogramowanie. Pierwsze modele działają już w laboratoriach Intela i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to karty powinny pojawić się na sklepowych półkach w drugiej połowie 2024 roku.

Na ten moment nie wiemy, jak będzie wyglądać pełne portfolio kart i jaką zaoferują one wydajność. Wcześniejsze plotki sugerowały duże zmiany i spory wzrost wydajności. Z pewnością inżynierowie Intela zebrali mnóstwo doświadczenia przy pierwszej generacji, którą powinni wykorzystać przy kolejnych modelach. To daje nadzieję na dużo bardziej udaną premierę i realną konkurencję dla AMD oraz NVIDII.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PCWorld