Nowa generacja kart graficznych Intela w szczegółach. Będą duże zmiany

Kolejna generacja kart graficznych Intel Arc zapowiada się ciekawie, o ile potwierdzą się najnowsze plotki.

Pierwsza generacja kart graficznych Intel Arc nie jest specjalnie udana. Co prawda cały czas trwają pracę nad sterownikami i jest coraz lepiej, ale nie przekonuje to użytkowników do zakupu. To jednak nie zniechęca Intela, który pracuje już nad kolejną generacją o nazwie Intel Arc Battlemage. Jeśli najnowsze plotki są prawdziwe, to może być ciekawie.

Specyfikacja Intel Arc Battlemage

Do prawdopodobniej specyfikacji kart graficznych Intel Arc Battlemage dotarł kanał RedGamingTech na YouTubie. Wynika z nich, że Niebiescy zamierzają mocno poprawić sprzętową część GPU, stawiają na większą liczbę shaderów, więcej pamięci podręcznej oraz szybsze pamięci VRAM. Poza tym zamierzają konkurować z najmocniejszymi kartami na rynku. Szkoda, że na premierę jeszcze trochę poczekamy.

Z plotek wynika, że najmocniejszy układ z serii Battlemage będzie miał podwojoną liczbę rdzeni Xe w porównaniu z serią Alchemist. Oznacza to wzrost z 32 do 64 jednostek, co z kolei przekłada się na obecność 8192 shaderów. Poza tym w kartach Intel ma zastosować nowy podsystem pamięci z 48 MB pamięci podręcznej L2. Natomiast nie zmieni się magistrala (256-bitowa), ale prawdopodobnie wykorzystane zostaną szybsze moduły (Alchemist mają pamięci 16-17,5 Gbps).

Wszystkie rdzenie kart graficznych Intel Arc Battlemage, w tym najmocniejszy z nich, znany aktualnie jako BMG-G10, będą produkowane w litografii TSMC 4 nm EUV. Topowy model ma mieć rozmiar przybliżony do układu AD103, który wykorzystywany jest w kartach GeForce RTX 4080. Niebiescy mają też celować w taktowanie powyżej 3,0 GHz. To wszystko ma się przełożyć na wystarczającą wydajność do konkurowania z najmocniejszymi modelami konkurentów.

Premiera nowych kart powinna odbyć się dopiero w 2024 roku. Wcześniej Intel ma w planach odświeżenie serii Alchemist.

Źródło zdjęć: RedGamingTech

Źródło tekstu: RedGamingTech, TechPowerUp