Radeon RX 7900 XTX podkręcony do 3,4 GHz. Żarł prąd jak szalony

Znany niemiecki overclocker de8auer podkręcił Radeona RX 7900 XTX do 3,4 GHz. Przełożyło się to na duży wzrost wydajności, ale też ogromne zapotrzebowanie na prąd.

Karty graficzne nie są dzisiaj szczególnie podatne na podkręcanie. Producenci zazwyczaj wyciskają z nich niemal wszystko, co tylko się da, więc jako użytkownicy mamy niewielkie pole do popisu. Poza tym firmy stosują różne ograniczenia, aby nikt z nas karty zwyczajnie nie spalił. Nie oznacza to, że nie da się ich obejść, aby uzyskać niewiarygodne wyniki.

Radeon RX 7900 XTX podkręcony do 3,4 GHz

Swoim najnowszym osiągnięciem pochwalił się znany, niemiecki overclocker o pseudonimie de8auer. Tym razem wziął on na warsztat kartę graficzną PowerColor Liquid Devil Radeon RX 7900 XTX. Jest to wersja premium, która powstała specjalnie na potrzeby miłośników OC. Wyposażona jest w blok wodny marki EK, który zajmuje całą powierzchnię PCB, więc chłodzi nie tylko GPU, ale także pamięci oraz VRM. Nie bez powodu karta jest sprzedawana za ponad 1800 dolarów.

Zaawansowane chłodzenie za pomocą cieczy, w połączeniu z ElmorLabs EVC2SE, który pozwala ręcznie ustawiać napięcia karty graficznej, przełożyły się na wynik na poziomie aż 3,4 GHz. W tym czasie sama karta graficzna pobierała aż 650 W. Co ciekawe, chłodzenie radziło sobie całkiem nieźle, utrzymując GPU na poziomie 47 stopni Celsjusza, a hotspot na 88 stopniach Celsjusza. Jednak dalszej podkręcanie nie miało już sensu.

Tak podkręcona karta uzyskała 17754 punkty w teście Time Spy Extreme, co na ten moment daje 15. lokatę na świecie. Rekordzista (Philipp_Counter) na tej samej karcie uzyskał aż 19147 punktów, ale prawdopodobnie wykorzystał chłodzenie ciekłym azotem, więc de8auer może ten wynik jeszcze pobić.

Źródło zdjęć: de8auer

Źródło tekstu: ExtremeTech