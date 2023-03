TeamGroup Vulcan to wydajne pamięci RAM dla laptopów

Chcesz zwiększyć wydajność swojego laptopa? W takim razie pora zmienić fabryczne moduły RAM DDR5 4800 MHz CL 40 na coś lepszego. Z pomocą przychodzi TeamGroup.

Pamięci RAM DDR5 trafiły pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku. Wszystko za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S do komputerów stacjonarnych oraz płyt głównych z chipsetami Intel 600. Później przyszła pora na laptopy, a pod koniec ubiegłego roku AMD odpowiedziało serią Ryzen 7000.

TeamGroup oferuje dożywotnią gwarancję na swoje pamięci

Moduły RAM nowej generacji oferują wyższe taktowania oraz niższe napięcia aniżeli standard DDR4. Oznacza to wyższą wydajność w grach i programach oraz mniejszy pobór mocy, a więc dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. A tak się składa, że jeden ze znanych producentów poszerzył swoje portfolio.

TeamGroup Vulcan DDR5 to pamięci typu SO-DIMM skierowane do laptopów i miniaturowych komputerów SFF wyposażonych w procesory Intel Core 13. generacji. Mamy tutaj do czynienia z taktowaniem 5200 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 38-38-38-84 i napięciu 1,1 V. Całość dopełnia grafenowy radiator.

Do sprzedaży trafią pojedyncze moduły o pojemności 16 i 32 GB oraz zestawy o pojemności 32 i 64 GB. Producent oferuje dożywotnią gwarancję. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone ale patrząc na niewielką konkurencję w tym segmencie należy zakładać około 800 zł za zestaw 2x 16 GB.

Zobacz: MSI wprowadza SSD nowej generacji o wydajności do 10 000 MB/s

Zobacz: Wiemy kiedy pojawią się nowe, wysoko wydajne procesory AMD

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TeamGroup

Źródło tekstu: oprac. własne