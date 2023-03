Zmarł Gordon Moore. Jego pomysły pozostaną wiecznie żywe

W wieku 94 lat zmarł Gordon Moore. To nie tylko jeden z założycieli Intela, ale także twórca Prawa Moore'a.

Firma Intel oraz Gordon i Betty Moore Foundation ogłosili, że w wieku 94 lat zmarł Gordon Moore. Wiemy, że odszedł 24 marca 2023 roku na Hawajach. Jego śmierć miała być spokojna i w swoich ostatnich chwilach był otoczony najbliższą rodziną.

Kim był Gordon Moore?

Gordon Moore to człowiek, który wiele zrobił dla dzisiejszej technologii. Przede wszystkim w 1968 roku, razem ze swoim wieloletnim przyjacielem Robertem Noycem, założył firmę Intel, której przez wiele lat szefował. Poza tym był też filantropem. Razem z żoną w 2000 roku powołał do życia fundację, której celem była ochrona środowiska, nauka i poprawa opieki nad pacjentem. W sumie na ten cel przeznaczyli ogromną kwotę 5,1 mld dolarów.

Today, we lost a visionary.



Gordon Moore, thank you for everything. pic.twitter.com/bAiBAtmd9K — Intel (@intel) March 25, 2023

Poza tym Gordona Moore'a możecie znać także z Prawa Moore'a. Było to założenie, według którego liczba tranzystorów w układzie scalonym zwiększa się w kolejnych latach zgodnie z trendem wykładniczym. W 1965 roku Gordon zauważył, że liczba tranzystorów podwaja się co około 18 miesięcy. Z czasem założenie zostało skorygowane do około 24 miesięcy.

Źródło zdjęć: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Źródło tekstu: TechPowerUp