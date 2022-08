Pierwsze karty Intel Arc Alchemist są już dostępne w Europie

Można powiedzieć, że pierwsze karty graficzne Intel Arc A380 i A310 są już dostępne w Europie. Szkoda, że jedynie w gotowych zestawach MSI i Acera.

Do tej pory karty graficzne Intel Arc Alchemist były dostępne jedynie w Chinach. Najpierw w gotowych zestawach komputerowych, a później jako osobne konstrukcje, do kupienia w sklepach. Teraz do samo dzieje się w Europie za sprawą modeli Intel Arc A380 oraz A310.

Intel Arc Alchemist już w Europie

Pierwsze karty graficzne Intel Arc A380 oraz A310 są już dostępne w Europie. Niestety, nie da się ich kupić osobno w formie desktopowych modeli, aby zamontować we własnym komputerze. W tym momencie są one dostępne jedynie w gotowych zestawach firm MSI oraz Acer i to na razie tylko we Francji.

Komputer Ace N50-640 wyposażony jest w procesor Intel Core i5-12400F, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD o pojemności 512 GB. W zestawie z grafiką Arc A380 kosztuje 949,99 euro. Dla porównania identyczny zestaw, ale z grafiką GeForce RTX 3060 to koszt już 1499,99 euro.

Z kolei MSI dodało do swojej oferty komputer PRO DP130. W tym przypadku do wyboru są procesory Intel Core i7-12700, i7-12700F, i5-12400 oraz i5-12400F. Jeśli chodzi o GPU, to zdecydować można się na GTX 1650, GT 1030, Arc A380 lub Arc A310. Cena tego PC-ta nie jest jeszcze znana.

Nie znamy też dokładnej specyfikacji modelu Intel Arc A310, ale powinien on mieć około 4-6 rdzeni Xe oraz 4 GB pamięci VRAM na 64-bitowej szynie. To raczej propozycja do mało wydajnych komputerów biurowych.

