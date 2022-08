Intel Core i9-13900K ze świetną wydajnością, ale ogromnym kosztem

Procesor Intel Core i9-13900K został przetestowany w ustawieniu "Unlimited Power", pokazując tym samym swoją pełną moc. Wydajność jest imponująca, ale osiągana jest dużym kosztem.

Wyciekło już kilka testów procesora Intel Core i9-13900K. Wydajność w większości przypadków jest imponująca, co dobrze wróży przed premierą. Tym razem możliwości układu sprawdził użytkownik o pseudonimie OneRaichu, który przetestował pełny potencjał CPU dzięki ustawieniu "Unlimited Power".

Wydajność Intel Core i9-13900K

Procesor Intel Core i9-13900K wyposażony będzie w 24 rdzenie (8P+16E) oraz obsługę 32 wątków. Poza tym zaoferuje 68 MB pamięci cache oraz częstotliwość taktowania maksymalnie 5,8 GHz na dwóch rdzeniach lub 5,5 GHz na wszystkich. Taka specyfikacja powinna przełożyć się na dobrą wydajność, co pokazuje OneRaichu w swoim teście.

Wspomniany użytkownik sprawdził wydajność procesora w dwóch ustawieniach: Limited Power oraz Unlimited Power. W pierwszym układ osiąga 2290 pkt na jednym rdzeniu oraz 35693 pkt na wszystkich rdzeniach w programie Cinebench R23. W takim wypadku maksymalne zużycie energii to 253 W. Po przestawieniu na tryb Unlimited Power Core i9-13900K osiąga odpowiednio 2288 oraz 40616 pkt. Jak widać, na jednym rdzeniu różnica jest żadna, ale już przy wykorzystaniu kilku wydajność wzrasta o około 14 proc.

Left:

Under the power and current unlimited setting.

(default frequency, almost 340-350w)

Right:

Under the power limited setting.

(default frequency, almost 250w) pic.twitter.com/rxISzs55eU — Raichu (@OneRaichu) August 7, 2022

Problem polega na tym, że w trybie Unlimited Power zużycie energii samego procesora rośnie z 253 do 345 W. To wzrost aż o 36 proc. dla uzyskania o 14 proc. lepszej wydajności. Nie trzeba być matematykiem, aby wiedzieć, że nie jest to opłacalne.

Jeśli chodzi o same wyniki, to w trybie Limited Power są one o mniej więcej 30 proc. lepsze od Core i9-12900K oraz 48 proc. lepsze od Ryzena 9 5950X. Zatem poprawa względem poprzedniej generacji jest duża. Szkoda, że odbywa się kosztem zwiększonych rachunków za prąd.

Zobacz: Nie wierz plotkom. Procesory Intel Meteor Lake nie są zagrożone

Zobacz: Karta NVIDA GeForce RTX 4080 będzie gorsza niż zakładano

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: FeelGoodLuck / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech