Intel prezentuje 20 nowych procesorów z rodziny Alder Lake

Intel rozszerza ofertę procesorów należących do rodziny Alder Lake. Najnowsze modele skierowane są do laptopów. Tym razem Amerykanie pokazali wydajne jednostki z serii P i U, które mają trafić do smukłych i lekkich urządzeń.

W ostatnich dniach w świecie nowych technologii co i rusz słychać o Intelu. Amerykański gigant planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego w Indiach, zapowiedział serwerowe procesory Xeon, zdradził szczegóły na temat konsumenckich jednostek do komputerów stacjonarnych, a teraz przyszła pora na jednostki mobilne.

Przygotowano aż 250 laptopów z nowymi procesorami Intela

Niebiescy zaprezentowali oficjalnie 20 nowych procesorów do laptopów. Co prawda już w styczniu była mowa o mobilnych CPU, ale wtedy były to wydajne modele Intel Alder Lake-H skierowane do maszyn dla graczy i stacji roboczych. Dzisiaj pochylamy się nad rodzinami -P i -U mającymi trafić do cienkich i lekkich notebooków.

Mobilne procesory Intel Alder Lake-P oraz Alder Lake-U podzielono na trzy grupy, które różnią się od siebie poborem mocy: 9 W, 15 W oraz 28 W. Jest to TDP bazowe, które w trybie Turbo - czyli z maksymalną wydajnością pod największym obciążeniem - może wzrosnąć chwilowo do 29 W, 55 W lub 64 W.

Zależnie od wybranego segmentu cenowego do wyboru mamy CPU z serii Intel Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 lub Core i7. Zaoferują one nam od 5 rdzeni i 5 wątków, aż do 14 rdzeni i 20 wątków. W Intel Alder Lake-P otrzymujemy połączenie rdzeni E (energooszczędne) i P (wysokowydajne), zaś w Intel Alder Lake-U dominują rdzenie E, a rdzeni P otrzymujemy od 1 do 2 sztuk.

W przypadku zintegrowanych układów graficznych mowa o autorskich Intel Xe-LP. Dysponować one będą 48, 64, 80 lub 96 jednostkami wykonawczymi (EU). Standardowo też będą różnić się taktowaniami - wyżej pozycjonowane modele doczekają się wyższych zegarów, a więc i wyższej wydajności. Dodatkowo iGPU w Intel Alder Lake-P będą wyżej taktowanej, aniżeli odpowiedniki w niskonapięciowych Intel Alder Lake-U.

Procesory Intel Alder Lake P i U mają oferować też obsługę wielu typów pamięci - mowa o modułach DDR5-4800, DDR4-3200 oraz LPDDR5-5200. Da to dużą elastyczność producentom laptopów i pozwoli zaoferować urządzenia w różnych pułapach cenowych oraz wydajnościowych.

Amerykanie przekonują, że zintegrowane układy w ich najnowszych laptopach maja pozwolić na komfortową grę w nowsze i starsze gry. Nie tylko sieciowe, ale również produkcje AAA. Na dowód pokazano ilość FPS w rozdzielczości Full HD w popularnych tytułach - GTA V, League of Legends, Rocket League i inne.

Intel twierdzi, że procesor Core i7-1280P jest do 70% szybszy od Core i7-1195G7 w testach wielowątkowych. Tymczasem według tego samego wykresu tańszy i niżej pozycjonowany Core i5-1265U jest o 20% szybszy.

Seria procesorów Intel Alder Lake P/U powinna być dostępna w sprzedaży w najbliższych tygodniach. Amerykańska firma obiecuje aż 250 różnych konstrukcji opartych na nowej architekturze.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel, oprac. własne