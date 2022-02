Intel planuje budowę nowego zakładu produkcyjnego. Wiemy gdzie stanie

Amerykański gigant na rynku nowych technologii planuje budowę kolejnej fabryki. Nowy zakład Intela powstanie prwadopodobnie w Azji i jest ściśle powiązany z wykupioną niedawno firmą Tower Semiconductor.

Na rynku procesorów komputerowych mamy dwie liczące się firmy - AMD oraz Intel. Pierwsza z nich nie ma jednak własnych zakładów produkcyjnych i zmuszona jest do polegania na mocach przerobowych firm trzecich takich jak tajwańskie TSMC. Intel nie ma tego problemu i większość układów wytwarza samemu.

Kolejna fabryka Intela ma stanąć w Indiach

Jako, że Niebiescy mają większość rynku serwerowego i konsumenckiego zapotrzebowanie na ich CPU jest szalenie duże. Amerykanie produkują również inne układy, a lada moment dojdą do tego karty graficzne. Wygląda na to, że Intel planuje zwiększenie swoich mocy przerobowych budując nowy FAB.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami Intel rozważa wybudowanie nowego zakładu produkcyjnego w Indiach. Czemu akurat tam? W głównej mierze przed dotacje indyjskiego rządu. Ale sporo również dzięki firmie Tower Semiconductor, która prowadziła już dyskusje na ten temat od ponad dekady.

Co prawda negocjacje były podobno bliskie porzucenia w grudniu 2021 roku, ale Tower Semiconductor zostało w międzyczasie wykupione przez Intela, który ma najwyraźniej w planach ich kontynuowanie. Dla przypomnienia Tower Semiconductor produkował głównie dla firm nie posiadających fabryk i wytwarzał około dwóch milionów wafli krzemowych rocznie.

Jaki FAB powstanie w Indiach? To również jak na razie wielka niewiadoma. Może być to MEMS lub po prostu zakład, który tylko testuje i pakuje gotowy już produkt. Prawdopodobnie Intel będzie jak na razie kontynuował produkcję dla tych samych firm i na tych samych warunkach co Tower Semiconductor do tej pory.

