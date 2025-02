INIU – w Polsce debiutuje nowa marka. Oto jej cztery najlepsze produkty

Nazwa marki to połączenie słów „intelligent” i „new” , co odzwierciedla jej filozofię – tworzenie produktów ładujących w sposób szybki, bezpieczny i nowoczesny. Wśród opatentowanych technologii, które wyróżniają markę, znajdują się m.in.: Tiny Cel l – ogniwo o wysokiej gęstości, przełamujące bariery rozmiaru i pojemności czy Hyper Stack – kompaktowy układ obwodów skracający długość powerbanku o 15 mm bez utraty mocy i wydajności. Jak przekonuje producent, dzięki tym rozwiązaniom produkty INIU są 25% mniejsze, 15% lżejsze i mają o 10% większy współczynnik konwersji niż odpowiedniki na rynku.

INIU Pocket Power Pro 10K Slim - 259,99 zł

Najcieńszy na rynku powerbank o pojemności 10 000 mAh – zmieści się do niemal każdej torebki czy kieszeni (wymiary: 1,5 x 6,6 x 10,8 cm). Niewielki kabel jest przypięty do urządzenia, dzięki temu zawsze pod ręką, gotowy do działania. Moc 45 W gwarantuje szybkie ładowanie. W Samsungu S24 powerbank uzupełni baterię do 70% w zaledwie 25 minut. O poziomie energii informuje cyfrowy wyświetlacz, a w awaryjnych sytuacjach przyda się wbudowana latarka.