Sprzęt

Foliarze mieli rację. Microsoft chce wszczepić chipy do naszych mózgów

A raczej Microsoft i Inbrain, czyli firma, która opracowała interfejs mózg-komputer.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 09:29
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Foliarze mieli rację. Microsoft chce wszczepić chipy do naszych mózgów

Dobra wiadomość jest więc taka, że Microsoft nie będzie stał za projektowaniem i wszczepianiem chipów. Zła jest taka, że to właśnie on ma odpowiadać za system operacyjny. Jednak spokojnie: raczej nie grożą nam takie rzeczy, jak chwilowa utrata słuchu po aktualizacji systemu, którą naprawi łatka, po której stracimy wzrok, czy komunikaty o niepomijalnych aktualizacjach kiedy położymy się spać. Chyba.

Dalsza część tekstu pod wideo

Microsoft i Inbrain wszczepią nam implanty do mózgu

No dobrze, może niekoniecznie nam, a osobom, które same tego będą chciały, a domyślnie jeszcze zapłacą za to fortunę. Mają to być implanty medyczne wspomagające leczenie chorób neurologicznych i psychicznych. Mowa tu więc o chorobie parkinsona, lub padaczce, czy chorobach psychicznych, których objawy można złagodzić neurostymulacją. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL WP210 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon OUKITEL WP210 5G 12/512GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
1799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799.99 zł
Smartfon ULEFONE Armor 33 Pro 5G 16/512GB 6.95" 120Hz Czarny
Smartfon ULEFONE Armor 33 Pro 5G 16/512GB 6.95" 120Hz Czarny
-100 zł
2249.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2149.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/512GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
0 zł
4699 zł - najniższa cena
Kup teraz 4699 zł
Advertisement

Czyli co? Klikbajt i nie ma powodu do obaw, bo Microsoft zrobił tylko system operacyjny dla urządzenia medycznego, a ja się czepiam, bo to Microsoft? Niestety, ale nie. W całym tym projekcie są dwie rzeczy, które są dość niepokojące. Otóż chip ma być kontrolowany przez AI Microsoftu. To ma odbierać, interpretować sygnały i na nie reagować. Czy da się wgrać AI do naszej głowy? Oczywiście, że nie. To ma zarządzać naszym mózgiem z poziomu chmury. 

Tym samym nie ma mowy o lokalnym działaniu implantu, a błąd AI, lub atak hakerski będą mogły narobić szkód w głowach osób, które będą miały ten implant. Ot, wchodzimy w bardzo ciekawe czasy. 

Image
telepolis
Microsoft implant mózgowy Inbrain
Zródła zdjęć: Inbrain
Źródła tekstu: PCmag