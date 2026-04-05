Ile ten monitor ma herców? A to nie jedyna fajna funkcja

Ponad 1000 Hz i wysoki poziom odwzorowania kolorów

W przeciągu kilku ostatnich miesięcy kilka firm, w tym Philips, AOC czy Acer, ogłosiło nowe monitory o odświeżaniu 1000 Hz. Do tego grona dołączyła potem chińska korporacja HKC wraz ze swoją marką Antgamer, która jako pierwsza w tym kraju wprowadziła taki poziom odświeżania (a nawet większy, bo 1080 Hz). Teraz jako drugi chiński producent, firma Titan Army, wprowadza monitor 1000 Hz.

Dalsza część tekstu pod wideo

27-calowy monitor Titan Army U275M w zasadzie nawet przebija barierę tysiąca herców i oferuje 1060 Hz, wraz z dwoma trybami wyświetlania obrazu. W jednym z nich mamy 1080p i 1060 Hz, a w drugim 1440p przy 565 Hz.

U275M jest monitorem LCD z kropkami kwantowymi, który chwali się wysokim poziomem odwzorowania kolorów (Delta E <1) oraz certyfikatem HDR 600 (który jednak w świecie monitorów nie znaczy wiele). Producent także podaje, że monitor ma technologię DyDys 2.0, czyli system, który odpowiada za minimalizację rozmycia kierunkowego ekranu (motion blur) oraz zwiększenie klarowności obrazu w ruchu. Inne parametry nie są znane – w tym pokrycie przestrzeni kolorów, poziom kontrastu i złącza.