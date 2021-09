IKEA z nowościami. Polacy w końcu się doczekali

W październiku we wszystkich sklepach IKEA na całym świecie pojawią się nowe meble i akcesoria. To efekt nieoczekiwanej współpracy z producentem sprzętów dla graczy.

Od kilku miesięcy w ofercie IKEA znajdują się meble i akcesoria dla graczy. Te powstały przy współpracy z marką Asus ROG, która specjalizuje się w tego typu sprzętach (może poza meblami). Niestety, w pierwszej kolejności zadebiutowały one tylko w Chinach oraz Japonii, ale Polacy też w końcu się ich doczekają. Szwedzka marka poinformowała, że wkrótce sprzęty z serii IKEA Gaming zadebiutują w sklepach na całym świecie.

Wierzymy, że jest wiele do zrobienia, aby zdemokratyzować wrażenia z gier. Teraz robimy pierwszy krok w naszej podróży z grami i robimy to, prezentując niedrogie, wysokiej jakości produkty do gier i kompletne rozwiązania, które mamy nadzieję, odzwierciedlają osobowość i gust naszych klientów.

- mówi Ewa Rychert, Global Business Leader of Workspace, IKEA of Sweden.

W sumie w ofercie IKEA pojawi się sześć serii mebli i akcesoriów - UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE oraz HUVUDSPELARE. Co ważne, tylko pierwsza z nich powstała przy ścisłej współpracy z Asus ROG. Pozostałe to już własna inicjatywa szwedzkich sklepów, chociaż przy ich tworzeniu wykorzystano doświadczenie zdobyte przy kolaboracji z gamingową marką. Oferta obejmuje ponad 30 produktów, w tym meble – biurka i krzesła do gier, komodę z szufladami – jak i akcesoria – uchwyt na kubek, myszkę bungee, poduszkę pod kark, lampkę pierścieniową i wiele innych. Biurka i krzesła mają być dostępne w różnych przedziałach cenowych.

Chcemy, aby nasze produkty oferowały lepszą ergonomię i funkcje, dzięki którym gracze mogą stać się jeszcze lepsi w tym, co robią, bez negatywnego wpływu na ich ciała, żeby po prostu stali się lepszymi sportowcami.

- komentuje Jon Karlsson, projektant IKEA.

Meble i akcesoria z serii IKEA Gaming zadebiutują we wszystkich sklepach IKEA już w październiku 2021 roku. Wtedy też pojawią się w polskich placówkach.

