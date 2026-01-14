Apple i Samsung odjeżdżają reszcie. Rok 2025 należał do nich
Rok 2025 na rynku smartfonów przyniósł spore zaskoczenie. Mimo problemów z dostawami, klienci rzucili się na drogie flagowce. Wstępne dane IDC nie pozostawiają złudzeń, kto wygrał ten wyścig.
Dominacja dwóch gigantów
Globalna sprzedaż smartfonów w 2025 roku wyniosła 1,26 miliarda sztuk. To wzrost o blisko 2% w porównaniu do poprzedniego roku. Sam czwarty kwartał był jeszcze lepszy. Producenci dostarczyli w tym czasie ponad 336 milionów urządzeń.
Największymi wygranymi są Apple i Samsung. Obie firmy kontrolują już niemal 40% całego rynku. Apple utrzymało pozycję lidera trzeci rok z rzędu. Seria iPhone 17 okazała się wielkim hitem, szczególnie w Chinach. Samsung nie został jednak w tyle i zaliczył najlepszą końcówkę roku od ponad dekady.
Składaki i sztuczna inteligencja
Koreańczycy zawdzięczają sukces dwóm grupom produktów. Świetnie sprzedawał się składany Galaxy Z Fold7. Jednocześnie klienci chętnie wybierali tańszą serię Galaxy A. Nowe modele z tej linii otrzymały funkcje AI, co przyciągnęło rzesze kupujących.
Widać wyraźny trend: kupujemy coraz droższe telefony. Średnie ceny urządzeń rosną, a my chcemy sprzętu z najwyższej półki. To właśnie segment premium napędzał całą branżę w ostatnich miesiącach.
Chińska konkurencja ma pod górkę
Pozostali producenci mierzą się z dużą presją. Xiaomi utrzymało trzecie miejsce na podium, ale zanotowało spore spadki w ostatnim kwartale. Firma ma trudności z przekonaniem klientów do swoich droższych modeli. Z kolei Vivo rośnie głównie dzięki ogromnej popularności w Indiach. Oppo dobrze radzi sobie w Chinach, ale na rynkach światowych idzie mu gorzej.
Wszystkie te marki muszą walczyć o przetrwanie w cieniu dwóch największych graczy.
-
Globalny rynek smartfonów w 4Q2025
|Firma
|4Q2025
|4Q2024
|Zmiana
rok do roku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Apple
|81,3 mln
|24,2%
|77,5 mln
|23,6%
|+4,9%
|Samsung
|61,2 mln
|18,2%
|51,7 mln
|15,7%
|+18,3%
|Xiaomi
|37,8 mln
|11,2%
|42,7 mln
|13,0%
|-11,4%
|Vivo
|27,0 mln
|8,0%
|27,1 mln
|8,2%
|-0,4%
|Oppo
|26,9 mln
|8,0%
|25,0 mln
|7,6%
|+7,6%
|Inne
|102,1 mln
|30,4%
|104,8 mln
|31,9%
|-2.6%
|Razem
|336,3 mln
|100%
|328,8 mln
|100%
|+2,3%
-
Globalny rynek smartfonów w 2025 roku
|Firma
|2025
|2024
|Zmiana
rok do roku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Wielkość
dostaw
|Udział
w rynku
|Apple
|247,8 mln
|19,7%
|233,1 mln
|18,9%
|+6,3%
|Samsung
|241,2 mln
|19,1%
|223,5 mln
|18,1%
|+7,9%
|Xiaomi
|165,3 mln
|13,1%
|168,4 mln
|13,6%
|-1,9%
|Vivo
|103,9 mln
|8,2%
|101,2 mln
|8,2%
|+2,7%
|Oppo
|102,0 mln
|8,1%
|104,8 mln
|8,5%
|-2,7%
|Inne
|400,0 mln
|31,7%
|405,2 mln
|32,8%
|-1,3%
|Razem
|1260,3 mln
|100%
|1236,3 mln
|100%
|+1,9%
Idą trudne czasy i podwyżki
Różne firmy analityczne są zgodne co do jednego: rok 2026 nie zapowiada się kolorowo. Branża zmaga się z ogromnym brakiem kości pamięci. To bezprecedensowy kryzys w łańcuchu dostaw. Eksperci przewidują, że rynek zacznie się kurczyć.
Problemy z dostępnością komponentów oznaczają, że będzie drożej. Więksi producenci, jak Apple czy Samsung, poradzą sobie lepiej z zabezpieczeniem dostaw. Mniejsze marki mogą jednak mieć poważny problem z utrzymaniem konkurencyjnych cen.