Apple i Samsung odjeżdżają reszcie. Rok 2025 należał do nich

Rok 2025 na rynku smartfonów przyniósł spore zaskoczenie. Mimo problemów z dostawami, klienci rzucili się na drogie flagowce. Wstępne dane IDC nie pozostawiają złudzeń, kto wygrał ten wyścig.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:10
Dominacja dwóch gigantów

Globalna sprzedaż smartfonów w 2025 roku wyniosła 1,26 miliarda sztuk. To wzrost o blisko 2% w porównaniu do poprzedniego roku. Sam czwarty kwartał był jeszcze lepszy. Producenci dostarczyli w tym czasie ponad 336 milionów urządzeń.

Największymi wygranymi są Apple i Samsung. Obie firmy kontrolują już niemal 40% całego rynku. Apple utrzymało pozycję lidera trzeci rok z rzędu. Seria iPhone 17 okazała się wielkim hitem, szczególnie w Chinach. Samsung nie został jednak w tyle i zaliczył najlepszą końcówkę roku od ponad dekady.

Składaki i sztuczna inteligencja

Koreańczycy zawdzięczają sukces dwóm grupom produktów. Świetnie sprzedawał się składany Galaxy Z Fold7. Jednocześnie klienci chętnie wybierali tańszą serię Galaxy A. Nowe modele z tej linii otrzymały funkcje AI, co przyciągnęło rzesze kupujących.

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Samsung Galaxy Z Fold7

Samsung Galaxy Z Fold7
6 opinii
Ekran 8.00" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.47 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 4400mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz: Samsung Galaxy Z Fold7: na takiego folda czekałem (test)

Widać wyraźny trend: kupujemy coraz droższe telefony. Średnie ceny urządzeń rosną, a my chcemy sprzętu z najwyższej półki. To właśnie segment premium napędzał całą branżę w ostatnich miesiącach.

Chińska konkurencja ma pod górkę

Pozostali producenci mierzą się z dużą presją. Xiaomi utrzymało trzecie miejsce na podium, ale zanotowało spore spadki w ostatnim kwartale. Firma ma trudności z przekonaniem klientów do swoich droższych modeli. Z kolei Vivo rośnie głównie dzięki ogromnej popularności w Indiach. Oppo dobrze radzi sobie w Chinach, ale na rynkach światowych idzie mu gorzej.

Wszystkie te marki muszą walczyć o przetrwanie w cieniu dwóch największych graczy.

  • Globalny rynek smartfonów w 4Q2025

Firma 4Q2025 4Q2024 Zmiana
rok do roku
Wielkość
dostaw		 Udział
w rynku		 Wielkość 
dostaw		 Udział
w rynku
 Apple 81,3 mln 24,2% 77,5 mln 23,6% +4,9%
Samsung 61,2 mln 18,2% 51,7 mln 15,7% +18,3%
Xiaomi 37,8 mln 11,2% 42,7 mln 13,0% -11,4%
Vivo 27,0 mln 8,0% 27,1 mln 8,2% -0,4%
Oppo 26,9 mln 8,0% 25,0 mln 7,6% +7,6%
Inne 102,1 mln 30,4% 104,8 mln 31,9% -2.6%
Razem 336,3 mln 100% 328,8 mln 100% +2,3%
  • Globalny rynek smartfonów w 2025 roku

Firma 2025 2024 Zmiana
rok do roku
Wielkość
dostaw		 Udział
w rynku		 Wielkość 
dostaw		 Udział
w rynku
 Apple 247,8 mln 19,7% 233,1 mln 18,9% +6,3%
Samsung 241,2 mln 19,1% 223,5 mln 18,1% +7,9%
Xiaomi 165,3 mln 13,1% 168,4 mln 13,6% -1,9%
Vivo 103,9 mln 8,2% 101,2 mln 8,2% +2,7%
Oppo 102,0 mln 8,1% 104,8 mln 8,5% -2,7%
Inne 400,0 mln 31,7% 405,2 mln 32,8% -1,3%
Razem 1260,3 mln 100% 1236,3 mln 100% +1,9%
Idą trudne czasy i podwyżki

Różne firmy analityczne są zgodne co do jednego: rok 2026 nie zapowiada się kolorowo. Branża zmaga się z ogromnym brakiem kości pamięci. To bezprecedensowy kryzys w łańcuchu dostaw. Eksperci przewidują, że rynek zacznie się kurczyć.

Problemy z dostępnością komponentów oznaczają, że będzie drożej. Więksi producenci, jak Apple czy Samsung, poradzą sobie lepiej z zabezpieczeniem dostaw. Mniejsze marki mogą jednak mieć poważny problem z utrzymaniem konkurencyjnych cen.

Zobacz: Najlepszy telefon 2025 - przyznaliśmy Gorące Telefony!

#Apple IDC Oppo rynek smartfonów samsung vivo xiaomi TOP5 2025 4q2025
Marian Szutiak / Telepolis.pl
IDC