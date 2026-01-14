Apple i Samsung odjeżdżają reszcie. Rok 2025 należał do nich

Dominacja dwóch gigantów

Globalna sprzedaż smartfonów w 2025 roku wyniosła 1,26 miliarda sztuk. To wzrost o blisko 2% w porównaniu do poprzedniego roku. Sam czwarty kwartał był jeszcze lepszy. Producenci dostarczyli w tym czasie ponad 336 milionów urządzeń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Największymi wygranymi są Apple i Samsung. Obie firmy kontrolują już niemal 40% całego rynku. Apple utrzymało pozycję lidera trzeci rok z rzędu. Seria iPhone 17 okazała się wielkim hitem, szczególnie w Chinach. Samsung nie został jednak w tyle i zaliczył najlepszą końcówkę roku od ponad dekady.

Składaki i sztuczna inteligencja

Koreańczycy zawdzięczają sukces dwóm grupom produktów. Świetnie sprzedawał się składany Galaxy Z Fold7. Jednocześnie klienci chętnie wybierali tańszą serię Galaxy A. Nowe modele z tej linii otrzymały funkcje AI, co przyciągnęło rzesze kupujących.

Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Samsung Galaxy Z Fold7 6 opinii Ekran 8.00" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.47 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 4400mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Widać wyraźny trend: kupujemy coraz droższe telefony. Średnie ceny urządzeń rosną, a my chcemy sprzętu z najwyższej półki. To właśnie segment premium napędzał całą branżę w ostatnich miesiącach.

Chińska konkurencja ma pod górkę

Pozostali producenci mierzą się z dużą presją. Xiaomi utrzymało trzecie miejsce na podium, ale zanotowało spore spadki w ostatnim kwartale. Firma ma trudności z przekonaniem klientów do swoich droższych modeli. Z kolei Vivo rośnie głównie dzięki ogromnej popularności w Indiach. Oppo dobrze radzi sobie w Chinach, ale na rynkach światowych idzie mu gorzej.

Wszystkie te marki muszą walczyć o przetrwanie w cieniu dwóch największych graczy.

Globalny rynek smartfonów w 4Q2025

Firma 4Q2025 4Q2024 Zmiana

rok do roku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Apple 81,3 mln 24,2% 77,5 mln 23,6% +4,9% Samsung 61,2 mln 18,2% 51,7 mln 15,7% +18,3% Xiaomi 37,8 mln 11,2% 42,7 mln 13,0% -11,4% Vivo 27,0 mln 8,0% 27,1 mln 8,2% -0,4% Oppo 26,9 mln 8,0% 25,0 mln 7,6% +7,6% Inne 102,1 mln 30,4% 104,8 mln 31,9% -2.6% Razem 336,3 mln 100% 328,8 mln 100% +2,3% Pokaż więcej

Globalny rynek smartfonów w 2025 roku

Firma 2025 2024 Zmiana

rok do roku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Wielkość

dostaw Udział

w rynku Apple 247,8 mln 19,7% 233,1 mln 18,9% +6,3% Samsung 241,2 mln 19,1% 223,5 mln 18,1% +7,9% Xiaomi 165,3 mln 13,1% 168,4 mln 13,6% -1,9% Vivo 103,9 mln 8,2% 101,2 mln 8,2% +2,7% Oppo 102,0 mln 8,1% 104,8 mln 8,5% -2,7% Inne 400,0 mln 31,7% 405,2 mln 32,8% -1,3% Razem 1260,3 mln 100% 1236,3 mln 100% +1,9% Pokaż więcej

Idą trudne czasy i podwyżki

Różne firmy analityczne są zgodne co do jednego: rok 2026 nie zapowiada się kolorowo. Branża zmaga się z ogromnym brakiem kości pamięci. To bezprecedensowy kryzys w łańcuchu dostaw. Eksperci przewidują, że rynek zacznie się kurczyć.