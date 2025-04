Prezent na komunię? Tablet Huawei można kupić w niższej cenie

Sprzęt

Wystartowała pierwsza odsłona wielkiej promocji Huawei „Wymarzone prezenty komunijne”, w ramach której producent znacząco obniżył ceny swoich tabletów. To doskonała okazja, by sprawić prezent nie tylko na Pierwszą Komunię Świętą, ale również na zbliżający się Dzień Dziecka, czy po prostu kupić wszechstronny sprzęt dla siebie w atrakcyjnej cenie. Promocja potrwa tylko do 1 czerwca 2025 roku lub do wyczerpania zapasów, więc warto się pospieszyć. Huawei zapowiada też, że to dopiero początek – wkrótce pojawią się kolejne obniżki na inne kategorie produktów.