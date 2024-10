Huawei MatePad Pro – matowy zamiennik dla laptopa (test)

Do testów otrzymałem tablet Huawei MatePad Pro 12.2” w edycji PaperMatte, czyli z matowym ekranem, który ma przypominać papier. To ciekawy sprzęt, który wielu użytkownikom mógłby spokojnie zastąpić laptopa.

Czy korzystasz z tabletu? Ja i tak, i nie. Tak, ponieważ moim głównym narzędziem do pracy jest Surface Pro 9, który ma formę tabletu, ale wewnątrz obudowy to „zwykły” laptop. Z tego powodu byłem ciekawy, jak w moim przypadku sprawdzi się tablet z Androidem, a w zasadzie z systemem, który powstał na jego bazie.

Moje pierwsze wrażenia po wyjęciu tego MatePada z pudełka były bardzo pozytywne i niezbyt się zmieniły po jego włączeniu. A co było później? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

W pudełkach znalazłem wszystko, co trzeba

Zestaw testowy, który do mnie przyjechał, mieścił się w trzech pudełkach. W największym znalazłem tablet Huawei MatePad Pro PaperMatte Edition w kolorze Premium Gold (złotym), a także ładowarkę z dwoma portami (USB-C + USB-A) o mocy 100 W, przewód USB A-C oraz szmatkę z mikrofibry do czyszczenia urządzenia. W kolejnym pudełku znalazłem etui z klawiaturą i touchpadem oraz miejscem do schowania rysika. Ten ostatni (Huawei M-Pencil 3. generacji) przyjechał do mnie w trzecim, najmniejszym pudełku, razem z dodatkową końcówką.



Tablet jest wygodny i świetnie wygląda w złocie

Huawei MatePad Pro w najnowszym wydaniu to duże, ale jednocześnie zgrabne urządzenie. Jego wymiary wynoszą 182,53 x 271,25 x 5,5 mm przy masie 508 g. Takie gabaryty w połączeniu z zaokrągloną ramką przekładają się na dużą wygodę korzystania z tego sprzętu i łatwość przenoszenia z miejsca na miejsce. Zarzut można mieć co najwyżej do tego, że matowa powierzchnia ekranu bardzo łatwo zbiera odciski palców i inne zabrudzenia.

Prawdziwą „potęgę” nowy tablet firmy Huawei pokazuje po ubraniu go w etui z klawiaturą. Akcesorium to, podobnie jak rysik M-Pencil, bardzo sprawnie łączy się z tabletem. Wystarczy umieścić tablet w etui, a aplikacja NearLink zadba o resztę. W przypadku rysika, wystarczy przyczepić go (magnetycznie) do górnej krawędzi urządzenia. W tym miejscu Huawei M-Pencil jest również ładowany.

Jak widać na zdjęciu powyżej, otrzymujemy wygodny laptop, na którym można wygodnie pracować, uczyć się lub korzystać z rozrywek. Dzięki magnesom, Tablet można „zakotwiczyć” w dwóch położeniach, z ekranem nieco bardziej lub nieco mniej odchylonym od klawiatury. Całość trzyma się dość mocno, dzięki czemu można z takiego zestawu korzystać na przykład w czasie podróży, nawet gdy nie mamy do dyspozycji stolika.

… ale ma irytujący problem

Z tym etui wiąże się jednak pewien irytujący problem. Gdy podłączyłem fizyczną klawiaturę z etui do tabletu, mogłem jej wygodnie używać. Po wyjęciu tabletu z etui oczekiwałem, że będę mógł skorzystać z klawiatury ekranowej. Nic bardziej mylnego – ta się nie pojawiła nawet po restarcie urządzenia. Mogłem z niej skorzystać dopiero wtedy, gdy:

odszedłem wystarczająco daleko od fizycznej klawiatury, by straciła połączenie z tabletem,

ręcznie odłączyłem fizyczną klawiaturę w ustawieniach,

włączyłem opcję pokazywania klawiatury ekranowej nawet przy aktywnym połączeniu z fizyczną klawiaturą.

Ostatnie rozwiązanie jest teoretycznie najlepsze, bo wymaga najmniej działań dodatkowych. Jednak wtedy klawiatura ekranowa pojawia się za każdym razem, gdy coś gdzieś chcemy wpisać i znika dopiero, gdy zaczniemy używać klawiatury z etui. To zdecydowanie wymaga poprawy, na przykład ograniczenia siły sygnału między klawiaturą i tabletem, by nie trzeba było iść na drugi koniec domu, aby połączenie zostało zerwane.

Pomijając opisaną wyżej niedogodność, klawiatura jest wygodna w użytkowaniu, podobnie z resztą, jak pióro M-Pencil 3. generacji. Brakować może co najwyżej braku podświetlenia (klawiatury).

Po co hasło, skoro jest biometria?

Dostęp do tabletu oraz jego niektórych ustawień może być zabezpieczony za pomocą biometrii. Do dyspozycji mamy tu czytnik linii papilarnych, zintegrowany z przyciskiem zasilania (lewy bok przy poziomym ustawieniu urządzenia), a także funkcję rozpoznawania twarzy (obiektyw przedniego aparatu znajduje się w ramce nad ekranem). Oba te rozwiązania działały bardzo dobrze podczas testów, sprawnie odblokowując urządzenie.

Matowy ekran to wyróżnik w świecie „błyskotek”

Huawei MatePad Pro, który trafił w moje ręce, został wyposażony w 12,2-calowy wyświetlacz Tandem OLED PaperMatte o rozdzielczości 2800 x 1830 pikseli, co daje zagęszczenie punktów na poziomie 274 ppi. Dla tabletu, który potencjalnie ma stanowić zamiennik laptopa, to w zupełności wystarczy, dając ostry obraz, w którym poszarpane krawędzie nie rzucają się w oczy (z bliska da się je zauważyć). Częstotliwość odświeżania obrazu sięga 144 Hz i może się zmieniać dynamicznie, zależnie od potrzeb.

Zastosowany w tablecie panel charakteryzuje się doskonałym kontrastem oraz jasnością wystarczającą do tego, by obraz na ekranie był zawsze czytelny, nawet przy ostrym świetle słonecznym. Przydaje się tu oczywiście matowa powłoka wyświetlacza, która słabiej odbija światło od swojej błyszczącej wersji. Maksymalna, zmierzona przeze mnie jasność ekranu wyniosła 583 nity przy regulacji ręcznej oraz 1008 nitów w trybie automatycznym. Podawane przez producenta maksimum to 2000 nitów.

Świetnie prezentują się na ekranie również kolory, które wyglądają tak samo dobrze pod każdym kątem. Do dyspozycji mamy dwa tryby kolorów, Normalne i Wyraziste (nieco bardziej nasycone). Wyniki pomiarów kolorymetrycznych dla obu zebrałem w tabeli.

Tryb kolorów Temperatura bieli Pokrycie Gamy Objętość Gamy Średnie ∆E (MAX) Normalne 6511 K 98,4% sRGB

74,5% AdobeRGB

77,1% DCI P3 108,9% sRGB

75,1% AdobeRGB

77,2% DCI P3 0,15 (1,71) Wyraziste 6567 K 100% sRGB

90,1% AdobeRGB

97,8% DCI P3 154,8% sRGB

106,6% AdobeRGB

109,6% DCI P3 0,41 (1,13)





4 głośniki z potężnym dźwiękiem

Huawei wyposażył swój tablet w 4 głośniki rozłożone parami po obu stronach urządzeniach. Razem grają bardzo dobrze, choć z małym „ale” w postaci słabo słyszalnych basów czy niskich tonów, które nie zawsze są w stanie się przebić ponad tony średnie i wysokie. Te ostatnie są z resztą najgłośniejsze –maksimum zmierzone w odległości 60 cm od głośników sięgnęło aż 103 dB. Muzyka czy filmy lepiej jednak brzmią przy nieco niższym poziomie głośności.



Ogólnie rzecz ujmując, na jakość dźwięku z wbudowanych głośników nie ma co narzekać. Da się na tym słuchać muzyki, czy korzystać z innych rozrywek, ale melomani powinni sięgnąć po dobre słuchawki. Wtedy dostaną choćby dostęp do efektów dźwiękowych Huawei Histen, pozwalających spersonalizować to, co słyszymy. Podczas testów używałem słuchawek firmy Sony i mogłem korzystać z kodeka LDAC.

Nad wszystkim czuwa HarmonyOS

Huawei MatePad Pro 12.2 pracuje pod kontrolą systemu HarmonyOS 4.2.0, opartego na usługach Huawei Mobile Services. Nakładka systemowa wygląda tu schludnie i jest dostosowana do dużego ekranu tabletu, zapewniając wysoki poziom funkcjonalności.

Z uwagi na charakter tego sprzętu, w ogóle nie brakowało mi podczas testów usług firmy Google. Większość aplikacji giganta z Mountain View można tu jednak zainstalować, posiłkując się na przykład rozwiązaniem microG. Fakt, trzeba trochę pokombinować, ale to działa.

W przypadku posiadania również innych produktów firmy Huawei, na przykład smartfonu, urządzenia można ze sobą łatwo połączyć za pomocą funkcji Super Device i używać ich jako jednej całości.

Łączność jest OK, ale przydałoby się 5G (lub 4G)

Huawei MatePad Pro 12.2 został wyposażony w łączność Wi-Fi 6 (tak wynika z informacji znalezionych w ustawieniach) oraz Bluetooth 5.2. Z jednym i drugim podczas testów nie miałem żadnych problemów. Przy pomocy Wi-Fi mogłem korzystać z sieci z maksymalną szybkością do 918 Mb/s. Czego brakuje? Możliwości skorzystania z sieci komórkowej, czyli 4G lub jeszcze lepiej 5G.

Do dyspozycji mamy też port USB-C w standardzie 3.1 Gen 1.

Aparaty? Są, nawet trzy

Tablet to nie jest szczególnie wygodny sprzęt do robienia zdjęć, ale w ostateczności można go do tego użyć. Do dyspozycji w tym przypadku mamy dwa aparaty z tyłu: główny o rozdzielczości 13 Mpix (f/1.8, AF) i szerokokątny 8 Mpix (f/2.2, FF), a także przedni aparat, również o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0, FF). Jest też dość prosta i wygodna w obsłudze aplikacja Aparat, która pozwala zrobić z tego „arsenału” użytek.

A jakie wychodzą z tego zdjęcia i filmy? Oto trochę przykładów.

Zdjęcia z tylnych aparatów:

Zdjęcia z przedniego aparatu:

Film:

Wydajność? Wystarczająca do płynnego działania

Huawei MatePad Pro jest napędzany autorskim, 12-rdzeniowym układem Kirin T91, który współpracuje z 12 GB RAM-u. Nie jest to mistrz wydajności, ale taki duet w zupełności wystarcza do tego, żeby wszystko działało tu płynnie – od interfejsu systemowego, po aplikacje użytkowe czy gry. Tablet ma 512 GB pamięci masowej – użytkownik ma dostęp do 465 GB przestrzeni na dane. Slotu na kartę pamięci nie ma.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie HTC U23 Pro 701715 1049 2894 505 Huawei MatePad Pro 12.2 723567 1360 4453 127 Huawei MatePad Pro 13.2 647415 1159 3657 91,4 Huawei Pura 70 Pro 959352 1427 4322 126,6 Huawei Pura 70 Ultra 988023 1420 4309 128,7 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 408 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola RAZR 40 649827 1027 2963 511 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Oppo Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Oukitel WP30 Pro 768180 1137 3509 186 Samsung Galaxy A35 5G 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A55 5G 740618 1167 3452 107 Samsung Galaxy Tab S9 FE - 1017 2986 112 Ulefone Armor 23 Ultra 712696 991 3319 165 Xiaomi Pad 6 823263 1310 3368 171,3 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier (1440p Offscreen) Car Chase (1080p Offscreen) HTC U23 Pro 830 99,60% 1064 2208 50,9 Huawei MatePad Pro 12.2 1213 99,60% 1488 2778 42,9 Huawei MatePad Pro 13.2 1056 99,40% 1309 2440 39 Huawei Pura 70 Pro 1570 40,90% 1954 3321 52,3 Huawei Pura 70 Ultra 1577 76,50% 1933 3318 49,6 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola RAZR 40 835 99,50% 991 2249 47,6 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 Oppo Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Oukitel WP30 Pro 1310 99,20% 1302 2920 45 Samsung Galaxy A35 5G 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A55 5G 962 98,20% 1189 2146 33 Samsung Galaxy Tab S9 FE - - - 1688 - Ulefone Armor 23 Ultra 1252 99,60% 1245 2831 42 Xiaomi Pad 6 1117 99,10% 1566 3477 45,9 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5



Testowany przeze mnie tablet nie wie, co to throttling. Podczas wymagających testów odnotowany spadek wydajności sięgnął 0,4%, a więc był pomijalny. Obudowa urządzenia rozgrzała się przy tym do maksymalnie 42,9°C.

Pojemna bateria, którą można szybko naładować

Tablet firmy Huawei jest zasilany akumulatorem o pojemności 10100 mAh. Przy jasności ekranu ustawionej na 300 nitów, powinno to wystarczyć na prawie 5 godzin grania lub niemal 12 godzin oglądania wideo. Energii spokojnie wystarczy również na cały dzień lub dwa pracy z dołączoną klawiaturą oraz rysikiem i jeszcze trochę energii powinno zostać na następny dzień. Oczywiście, wiele tu zależy od tego, co będziemy na tablecie robić oraz w jakich warunkach (i z jaką jasnością ekranu).

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Huawei MatePad Pro 12.2 10100 12,2" 2800 x 1830 120 711 Huawei Pura 70 Pro 5050 6,8" 1260 x 2844 120 795 Huawei Pura 70 Ultra 5200 6,8" 1260 x 2844 120 799 Motorola Edge 50 Neo 4310 6,4" 1220 x 2712 120 709 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Oppo Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Samsung Galaxy A35 5G 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5G 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Ulefone Armor 23 Ultra 5280 6,78" 1080 x 2460 120 542





W zestawie z tabletem sprzedawana jest ładowarka o mocy 100 W. Pozwala ona naładować wbudowany akumulator od 0 do 100% mniej więcej w godzinę.

Na takim tablecie mógłbym pracować

Huawei MatePad Pro 12.2" w wersji PaperMatte to tablet, który pozytywnie mnie zaskoczył. Duży, matowy ekran o odświeżaniu 144 Hz sprawia wrażenie pracy z kartką papieru, a wysoka jasność i doskonałe odwzorowanie kolorów pozwalają na komfortowe korzystanie z urządzenia nawet w słoneczne dni.

Dołączana klawiatura z touchpadem zamienia go w wygodny laptop. Rysik M-Pencil 3. generacji sprawdza się podczas notowania i rysowania, a cztery głośniki oferują bardzo dobrą jakość dźwięku. Procesor Kirin T91 i 12 GB RAM zapewniają płynną pracę urządzenia, a bateria 10100 mAh – długi czas działania.

Niestety, tablet nie ma obsługi sieci komórkowej (4G/5G) i występują problemy z automatycznym przełączaniem między klawiaturą fizyczną a ekranową. Mimo tych niedociągnięć, Huawei MatePad Pro 12.2" PaperMatte to świetny tablet, który w wielu zastosowaniach z powodzeniem może zastąpić laptopa.

Urządzenie w zestawie z klawiaturą zostało wycenione na 4199 zł, ale w chwili pisania tych słów jest dostępne w promocji na huawei.pl za 3699 zł. Za dodatkową złotówkę dostaniemy rysik M-Pencil 3. Generacji.

Ocena końcowa: 8/10



Wady:

Matowa powierzchnia ekranu łatwo zbiera odciski palców i zabrudzenia,

Problemy z automatycznym przełączaniem między klawiaturą fizyczną a ekranową,

Brak podświetlenia klawiatury w etui,

Brak obsługi sieci komórkowej (4G/5G),

Brak slotu na kartę pamięci,

Wysoka cena.

Zalety:

Atrakcyjny wygląd i wysoka jakość wykonania,

Wygodny format i ergonomiczna konstrukcja,

Wygodne etui z klawiaturą i touchpadem (z małym „ale” – patrz wady),

Matowy ekran o doskonałej jakości obrazu i wysokiej jasności,

Dobra jakość dźwięku z głośników,

Atrakcyjny wizualnie i funkcjonalny interfejs systemowy,

Płynne działanie,

Długi czas pracy na baterii,

Szybkie ładowanie (100 W).

Galeria zdjęć tabletu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl