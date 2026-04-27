Huawei Watch FIT 5 wchodzi do Polski. Z takim kuponem będzie taniej

Zegarki Huawei Watch FIT 5 i Watch FIT 5 Pro miały swoją chińską premierę 20 kwietnia, jednak nie trzeba będzie długo czekać, aż nowa generacja bardzo popularnej w Polsce serii trafi także na nasz rynek. Nowości będą dostępne od 7 maja, ale już teraz można trochę zaoszczędzić. Na stronie huawei.pl oraz w wybranych sklepach z elektroniką można odebrać kupony rabatowe, obniżające cenę modelu Huawei Watch FIT 5 o 50 zł, a cenę modelu Huawei Watch FIT 5 Pro – o 100 zł.

Aby otrzymać kupon rabatowy na wybrany zegarek w sklepie huawei.pl, wystarczy do 6 maja 2026 r. zapisać się na listę mailingową na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/smartwatche.

Kod rabatowy zostanie przesłany w dniu premiery – 7 maja 2026 r., z możliwością wykorzystania do 21 czerwca 2026 r. Należy zastosować go w koszyku przed przejściem do płatności. Kupony nie łączą się ze sobą ani z innymi kodami rabatowymi. Szczegółowe informacje, wraz z opisem nowych produktów, dostępne są na huawei.pl.

Kupony rabatowe będzie można uzyskać także na stronach Euro RTV AGD, Komputronik, Media Expert, Media Markt, NeoNet oraz X-kom.

Huawei Watch FIT 5

Huawei Watch FIT 5 oferuje do 10 dni pracy na baterii oraz duży wybór trybów sportowych. Zegarek ma kopertę z aluminium klasy lotniczej, jest lekki i kompaktowy (waży 27 gramów przy 9,5 mm grubości), a jednocześnie odporny na codzienne wyzwania.

Watch FIT 5 wyposażony jest w duży ekran AMOLED o przekątnej 1,82 cala i jasności do 2500 nitów, chroniony szkłem ceramicznym. Funkcja Curve Pay umożliwia szybkie płatności zbliżeniowe bez użycia karty czy telefonu.

Zegarek dostępny będzie w wariancie z nieuczulającym paskiem z fluoroelastomeru w kolorach czarnym, białym (w zestawie z dodatkowym różowym), zielonym oraz fioletowym. Wersja z tkanym, srebrno-zielonym paskiem w zestawie z dodatkowym trójkolorowym w prezencie dostępna będzie wyłącznie na huawei.pl.

Huawei Watch FIT 5 Pro

Huawei Watch FIT 5 Pro został zbudowany z jeszcze mocniejszych materiałów – wykorzystano tu szafirowe szkło i tytanową ramkę. Jeszcze większy, 1,92-calowy ekran AMOLED o maksymalnej jasności 3000 nitów gwarantuje widoczność w pełnym słońcu.

Zegarek został wyposażony w ponad 100 trybów treningowych, w tym zaawansowany tryb biegu przełajowego, pozwalając na precyzyjną analizę techniki, monitorowanie wysiłku i dostosowanie treningów do wymagających tras.

Zegarek dostępny będzie w wariancie z tkanym, karbowanym paskiem AirDry z gradientem w kolorze pomarańczowym, a także z paskiem z fluoroelastomeru w kolorach czarnym oraz białym.