Lekarze coraz bardziej ufają smartwatchom

Europejczycy i zdrowie pod lupą technologii

Ciśnienie krwi zostało uznane za jeden z fundamentalnych parametrów. Lekarze zalecają jego pomiar nawet kilka razy w tygodniu, a nowoczesne smartwatche nie tylko to umożliwiają, ale także automatycznie zapisują wyniki, pomagając śledzić długoterminowe trendy. Równie istotne jest monitorowanie saturacji krwi (SpO2) – specjaliści rekomendują sprawdzanie jej co najmniej raz w miesiącu, choć dzięki technologii noszonej możliwe jest to nawet codziennie. Co więcej, badanie EKG (jedno odprowadzeniowe) można dziś wykonać samodzielnie, w dowolnym momencie, bezpośrednio z poziomu nadgarstka.