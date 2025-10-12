Honor MagicPad 3 Pro z historycznym rekordem AnTuTu. Premiera lada dzień

Honor MagicPad 3 Pro ma być pierwszym tabletem wyposażonym w nowy układ Snapdragon 8 Elite Gen 5. Urządzenie już teraz wzbudza ogromne emocje – chiński bloger technologiczny ujawnił jego wynik w benchmarku AnTuTu, który przekroczył 4,3 miliona punktów. To absolutny rekord, a MagicPada 3 Pro nieoczekiwanie okazał się najwydajniejszym mobilnym urządzeniem testowanym w tym benchmarku. Trzeba jednak dodać, że to najnowsza wersja AnTuTu 11, w której wszystkie urządzenia osiągają nieco lepsze wyniki niż w powszechnym dotąd AnTuTu 10.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zrzut ekranu z AnTuTu pokazuje imponujący rezultat 4 302 345 punktów. Tablet uzyskał 1 186 224 punkty w teście CPU, 1 478 194 w GPU, 582 575 w pamięci oraz 1 055 352 w teście UX. Wynik ten potwierdza ogromny potencjał Snapdragona 8 Elite Gen 5. Najnowszy układ Qualcomma według wcześniejszych raportów osiągał w AnTuTu od 4,2 do 4,4 miliona punktów.

Z doniesień wynika, że Honor MagicPad 3 Pro ma zostać wyposażony w 13,3-calowy ekran LCD o rozdzielczości 3,2K (3200 × 2136 pikseli) i częstotliwości odświeżania 165 Hz. MagicPad 3 Pro prawdopodobnie zaoferuje do 16 GB RAM i do 1 TB pamięci wewnętrznej, a także port USB-C 3.2 i aż osiem głośników dla jeszcze lepszego dźwięku multimediów.

Sprzęt zasili akumulator o pojemności 12 450 mAh z obsługą szybkiego ładowania 66 W. W zakresie fotografii przewidywana jest przednia kamera 9 Mpix oraz główny aparat 13 Mpix. Całość będzie działała pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką MagicOS 10, wzbogaconą o funkcje AI zwiększające produktywność i łączność między urządzeniami.