OnePlus 15. „Chiński ekran” powodem do dumy

OnePlus zapowiada trzecią generację ekranu, która Li Jie Louis, szef OnePlus na Chiny określa we wpisie na Weibo mianem „Oriental Screen”. Wyświetlacz został stworzony wspólnie z chińskim producentem BOE. Szczegóły dotyczące nowego panelu poznamy 14 października podczas wydarzenia organizowanego przez BOE, a już teraz OnePlus chwali się, że będzie to najbardziej zaawansowany wyświetlacz na świecie, który wprowadzi smartfony OnePlus w erę 165‑hercowych ekranów.

OnePlus 15 ma być wyposażony w 6,78‑calowy panel BOE X3 OLED o rozdzielczości 1,5K i odświeżaniu 165 Hz. Producent zapowiada osiem przełomowych rozwiązań technologicznych, które mają ustanowić dziewięć rekordów świata w jakości wyświetlania.

Na początek Li Jie Louis wymienił cztery najważniejsze cechy, które mają zapewnić przewagę nad konkurencją:

Płynność – pierwszy na świecie ekran o wysokiej rozdzielczości i ultrawysokim odświeżaniu 165 Hz

– pierwszy na świecie ekran o wysokiej rozdzielczości i ultrawysokim odświeżaniu 165 Hz Jakość obrazu – jakość wyższa niż standard A++ przejęty w testach wyświetlaczy.

– jakość wyższa niż standard A++ przejęty w testach wyświetlaczy. Zaawansowany tryb nocny – pierwszy w Androidzie prawdziwy sprzętowy poziom jasności 1 nit do komfortowego oglądania w ciemności.

– pierwszy w Androidzie prawdziwy sprzętowy poziom jasności 1 nit do komfortowego oglądania w ciemności. Ochrona oczu – certyfikat TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold, gwarantujący zaawansowaną redukcję zmęczenia wzroku.

OnePlus podkreśla, że od modelu OnePlus 7 Pro w 2019 roku konsekwentnie wprowadzał kolejne generacje ekranów o wysokiej częstotliwości odświeżania – 90 Hz, 120 Hz, a później serię określaną jako Oriental Display.

Li Jie Louis przekonuje, że nowy wyświetlacz BOE w OnePlus 15 sprawi, że określenie „chiński ekran” stanie się wyznacznikiem światowych standardów jakości. Producent nie kryje dumy ze współpracy z BOE i zapowiada 14 października jako moment przełomowy dla ekranów w telefonach.