OnePlus 15 nadchodzi. Producent potwierdza, co znajdzie się pod maską

To już oficjalne. Po miesiącach spekulacji firma OnePlus zapowiedziała nadejście swojego najnowszego dzieła – modelu OnePlus 15. "Piętnastka" będzie bezpośrednim następcą "Trzynastki", ponieważ Chińczycy (i niektórzy inni Azjaci) nieszczególnie lubią liczby zawierające cyfrę "4". Dlatego OnePlus 14 zostanie pominięty.

Jak zapowiada producent, zdecydowanie nie będzie kolejny, grzeczny smartfon. Będzie to pokaz siły i powrót do korzeni marki, która zasłynęła z oferowania absolutnie topowej wydajności. OnePlus potwierdził jednocześnie, że jego nowy flagowiec będzie jednym z pierwszych urządzeń na świecie z najszybszym mobilnym procesorem na rynku.

Producent twierdzi, że OnePlus 15 to przeskok o dwie generacje. Do dodatkowo uzasadnia pominięcie jednego numeru w nazwie. Patrząc na pierwsze zapowiedzi, trudno się z tym nie zgodzić.

Sercem jest potwór Qualcomma

Najważniejszą informacją jest bez wątpienia procesor. Sercem nadchodzącego telefonu będzie najnowszy i najpotężniejszy układ firmy Qualcomm, czyli Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ma to zagwarantować nie tylko ogromną szybkości, ale też zaawansowane możliwości w grach i przetwarzaniu AI.

Bliską współpracę obu firm podkreślają szefowie. Pete Lau, założyciel OnePlusa, mówi wprost:

Od ponad dekady OnePlus i Qualcomm Technologies działają ramię w ramię, redefiniując czym może być flagowiec. OnePlus 15, dzięki Snapdragon 8 Elite Gen 5, kontynuuje tę tradycję, oferując szybkość działania, inteligencję i efektywność jakiej oczekują nasi użytkownicy. Dziś i w przyszłości.

Z kolei Chris Patrick z Qualcomm Technologies dodaje, że ich nowy chip zapewnia przełomową prędkość, stabilną moc w grach i inteligentną fotografię.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 na nowo definiuje wydajność flagowców. Snapdragon 8 Elite Gen 5, jako najszybszy procesor mobilny na świecie, w połączeniu z naszym najbardziej zaawansowanym GPU i NPU, zapewnia przełomową prędkość, stabilną moc w grach, inteligentną fotografię i całodzienną efektywność. Dokładnie to, czego potrzebują użytkownicy OnePlus. Chris Patrick, Senior Vice President and General Manager of mobile handsets, Qualcomm Technologies

OnePlus zapewnia też, że nowy flagowiec, napędzany systemem OxygenOS, został zaprojektowany z myślą o graczach. Specjalna konstrukcja ma utrzymywać niską temperaturę nawet podczas najgorętszych rozgrywek.

Nowa broń w wojnie na aparaty

Wydajność to jedno, ale OnePlus chce też namieszać w mobilnej fotografii. Model 15 będzie pierwszym smartfonem marki wyposażonym w autorski silnik fotograficzny DetailMax Engine. Co to oznacza w praktyce? Firma obiecuje, że zaawansowane algorytmy i potężna moc obliczeniowa procesora pozwolą uzyskać zdjęcia o niespotykanej jakości, czystości i realistycznym wyglądzie.

To odważna deklaracja. OnePlus najwyraźniej zamierza rzucić rękawicę najlepszym smartfonom fotograficznym na rynku. Czy to się uda? Tego dowiemy po premierze.