Honor Magic8 Pro ze stabilizacją CIPA 5.5. Tłumaczymy, o co chodzi
Honor podgrzewa atmosferę przed premierą flagowego Magic8 Pro, ujawniając kluczowe funkcje sekcji aparatów. Potężna jednostka telefoto z matrycą 200 Mpix została wyposażona w bardzo skuteczną stabilizację.
Flagowa seria Honor Magic od kilku generacji wyróżnia się świetnymi konfiguracjami aparatów, a Honor co roku wprowadza nowe opcje, które mają mu zapewnić panowanie na rynku foto smartfonów. Choć w tym roku konkurencja, jak Oppo, też ma się czym pochwalić, nowy Honor Magic8 Pro przyniesie coś naprawdę mocnego.
Honor pochwalił się w serwisie Weibo nowymi funkcjami aparatów. Magic8 Pro wyposażony jest w aparat główny z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny z sensorem 50 Mpix, a do tego aparat 200 Mpix z teleobiektywem peryskopowym. Producent przekonuje, że ta ostatnia jednostka doczekała się ważnych usprawnień w porównaniu do poprzedniej generacji i ma pozwolić na wykonywanie dynamicznych zdjęć niezależnie od warunków oświetleniowych czy odległości do obiektu. Wpłyną na to cztery cechy aparatu tele:
- 1/1,4-calowa matryca telefoto – prawdopodobnie jedna z największych dostępnych obecnie na rynku.
- AiMAGE Honor Nox Engine – zaawansowany silnik SI ma podnosić jakość zdjęć nocnych i redukujący szumy.
- Przysłona f/2,6 ma gwarantować świetne doświetlenie zdjęć, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.
- 5,5-stopniowa stabilizacja obrazu wg specyfikacji CIPA – to pierwsza taka technologia w smartfonach.
Honor podkreśla, że nowa stabilizacja kompensuje drgania dłoni, dzięki czemu zdjęcia będą znacznie ostrzejsze niż z aparatów bez tej technologii. Stabilizacja obrazu według normy CIPA (Camera & Imaging Products Association) wyraża się w tzw. stopniach EV (Exposure Value), które mówią, o ile można wydłużyć czas naświetlania zdjęcia, zachowując jego ostrość przy fotografowaniu z ręki.
Stabilizacja obrazu CIPA 5.5 oznacza, że smartfon będzie w stanie skutecznie wydłużyć czas naświetlania o 5,5 stopnia EV bez rozmycia zdjęcia. Wydłużenie o 5.5 stopnia EV, czyli 45 razy, to bardzo dobra wartość, która potwierdza, że stabilizacja jest efektywna nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych i szczególnie sprawdzi się w fotografii nocnej. W praktyce oznaczać to może na przykład, że bez stabilizacji użytkownik musiałby robić zdjęcie w krótkim czasie 1/250 sekundy, by uzyskać ostry obraz, za to z tą stabilizacją może wydłużyć czas naświetlania aż do około 1/8 sekundy i nadal mieć ostre, nieporuszone zdjęcie.
Innymi słowy, stabilizacja CIPA 5.5 oznacza, że użytkownik Honor Magic8 Pro będzie mógł robić zdjęcia przy słabym oświetleniu, nawet w nocy, czy z dużym zoomem z mniejszym ryzykiem poruszenia obrazu, bez konieczności zwiększania ISO lub używania statywu. Stabilizacja tego typu powinna przynieść również korzyści podczas nagrywania wideo na dużym zoomie.
Premiera Honor Magic8 Pro oraz nowego systemu MagicOS 10 odbędzie się już 15 października 2025 roku w Chinach.