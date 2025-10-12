Honor Magic8 Pro ze stabilizacją CIPA 5.5. Tłumaczymy, o co chodzi

Flagowa seria Honor Magic od kilku generacji wyróżnia się świetnymi konfiguracjami aparatów, a Honor co roku wprowadza nowe opcje, które mają mu zapewnić panowanie na rynku foto smartfonów. Choć w tym roku konkurencja, jak Oppo, też ma się czym pochwalić, nowy Honor Magic8 Pro przyniesie coś naprawdę mocnego.

Dalsza część tekstu pod wideo

Honor pochwalił się w serwisie Weibo nowymi funkcjami aparatów. Magic8 Pro wyposażony jest w aparat główny z matrycą o rozdzielczości 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny z sensorem 50 Mpix, a do tego aparat 200 Mpix z teleobiektywem peryskopowym. Producent przekonuje, że ta ostatnia jednostka doczekała się ważnych usprawnień w porównaniu do poprzedniej generacji i ma pozwolić na wykonywanie dynamicznych zdjęć niezależnie od warunków oświetleniowych czy odległości do obiektu. Wpłyną na to cztery cechy aparatu tele:

1/1,4-calowa matryca telefoto – prawdopodobnie jedna z największych dostępnych obecnie na rynku.

matryca telefoto – prawdopodobnie jedna z największych dostępnych obecnie na rynku. AiMAGE Honor Nox Engine – zaawansowany silnik SI ma podnosić jakość zdjęć nocnych i redukujący szumy.

– zaawansowany silnik SI ma podnosić jakość zdjęć nocnych i redukujący szumy. Przysłona f/2,6 ma gwarantować świetne doświetlenie zdjęć, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych.

ma gwarantować świetne doświetlenie zdjęć, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. 5,5-stopniowa stabilizacja obrazu wg specyfikacji CIPA – to pierwsza taka technologia w smartfonach.

Honor podkreśla, że nowa stabilizacja kompensuje drgania dłoni, dzięki czemu zdjęcia będą znacznie ostrzejsze niż z aparatów bez tej technologii. Stabilizacja obrazu według normy CIPA (Camera & Imaging Products Association) wyraża się w tzw. stopniach EV (Exposure Value), które mówią, o ile można wydłużyć czas naświetlania zdjęcia, zachowując jego ostrość przy fotografowaniu z ręki.

Stabilizacja obrazu CIPA 5.5 oznacza, że smartfon będzie w stanie skutecznie wydłużyć czas naświetlania o 5,5 stopnia EV bez rozmycia zdjęcia. Wydłużenie o 5.5 stopnia EV, czyli 45 razy, to bardzo dobra wartość, która potwierdza, że stabilizacja jest efektywna nawet w trudniejszych warunkach oświetleniowych i szczególnie sprawdzi się w fotografii nocnej. W praktyce oznaczać to może na przykład, że bez stabilizacji użytkownik musiałby robić zdjęcie w krótkim czasie 1/250 sekundy, by uzyskać ostry obraz, za to z tą stabilizacją może wydłużyć czas naświetlania aż do około 1/8 sekundy i nadal mieć ostre, nieporuszone zdjęcie.

Innymi słowy, stabilizacja CIPA 5.5 oznacza, że użytkownik Honor Magic8 Pro będzie mógł robić zdjęcia przy słabym oświetleniu, nawet w nocy, czy z dużym zoomem z mniejszym ryzykiem poruszenia obrazu, bez konieczności zwiększania ISO lub używania statywu. Stabilizacja tego typu powinna przynieść również korzyści podczas nagrywania wideo na dużym zoomie.