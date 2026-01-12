Honor z baterią 7500 mAh wkracza do Polski. Na start ze zniżką

Magic8 Lite jest stosunkowo płaski, bo ma 7,76 mm grubości, ale wewnątrz kryje się potężny akumulator krzemowo-węglowy o pojemności aż 7500 mAh. O ile w modelu Magic8 Pro dostępnym na polskim rynku znalazł się pomniejszony akumulator, to w Lite użytkownicy będą mogli się cieszyć pojemnym ogniwem bez ograniczeń. Baterię naładujemy przewodowo z mocą 66 W.

Dalsza część tekstu pod wideo

Według producenta na jednym ładowaniu Magic8 Lite umożliwia do 49,1 godziny odtwarzania muzyki, 22,2 godziny oglądania wideo online, 15,7 godziny grania oraz 11,4 godziny rozmów wideo.

Honor Magic8 Lite wyróżnia się także zwiększoną odpornością na upadki, wodę i kurz, potwierdzoną certyfikatem SGS Triple Resistant Premium Performance oraz normami IP68 oraz IP69K. Producent deklaruje też, że telefon wytrzyma upadki z wysokości do 2,5 metra, nawet na twarde powierzchnie takie jak marmur. Korpus smartfonu wzmocniono technologią Honor Ultra-Bounce Anti-Drop oraz nowym szkłem hartowanym. Zabezpiecza to telefon przed 10 dodatkowymi typami podłoża kamiennego, a nawet przed uderzeniami z broni pneumatycznej. Dodatkowo dzięki funkcjom AI Heavy Rain Touch i AI Glove Touch urządzenie zachowuje płynną i dokładną reakcję na dotyk nawet podczas deszczu czy przy korzystaniu z rękawiczek.

Front urządzenia wypełnia ekran OLED o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości 1200 x 2640 pikseli, z odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Podobnie jak we flagowym Magic8 Pro deklarowana jasność szczytowa sięga aż 6000 nitów. Standardowo jednak jest to 800 nitów.

Sercem modelu Magic8 Lite jest układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Użytkownicy otrzymają do wyboru wariant z 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej.

Sekcję foto tworzy główny aparat o rozdzielczości 108 Mpix z OIS, któremu pomaga jednostka ultraszerokokątna 5 Mpix. Do zdjęć selfie przewidziano aparat 16 Mpix umieszczoną w otworze w ekranie.

Honor Magic8 Lite wkracza do sprzedaży z systemem Android 15 i nakładką MagicOS 9.

Cena i dostępność

Od 15 stycznia Honor Magic8 Lite będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej (Forest Green), czarnej (Midnight Black) oraz brązowej (Reddish Brown).

Wersja 8 GB RAM / 256 GB pamięci będzie kosztować 1699 zł, a wariant 8 GB RAM / 512 GB pamięci – 1899 zł.

W ramach oferty specjalnej obowiązującej do 1 lutego 2026 r. cena każdego modelu zostanie obniżona o 200 zł.