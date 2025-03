Nadchodzi Honor Magic7 Mini. To kompaktowy smartfon z dużymi ambicjami

Kompaktowy ekran, ale o całkiem sporej przekątnej

Z najnowszych informacji wynika, że Honor Magic7 Mini zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,3 cala. Nie jest to duże zaskoczenie, ponieważ jest to wartość zbliżona do innych kompaktowych flagowców, takich jak Vivo X200 Pro Mini (6,31 cala) czy Xiaomi 15 (6,36 cala). Warto także zaznaczyć, że urządzenie ma być wyjątkowo smukłe, choć na razie brakuje szczegółowych danych dotyczących jego grubości.