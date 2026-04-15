Hama 7020 to tani zegarek z AMOLED. Zastąpi telefon podczas treningu

Elegancki wygląd i jasny ekran

Hama 7020 to urządzenie zaprojektowane z myślą o damskich nadgarstkach. Zegarek ma okrągłą kopertę o złotym kolorze. Została ona wykonana z wytrzymałych materiałów i ma wymiary 4,3 x 1,2 x 5,1 cm. Całość uzupełnia biały, gumowy pasek. Można go regulować w szerokim zakresie od blisko 15 do ponad 22 cm. Urządzenie jest lekkie, ponieważ waży tylko 37 gramów.

Głównym elementem frontu jest wyświetlacz AMOLED o wielkości 1,32 cala. Oferuje on wysoką rozdzielczość 466 x 466 pikseli. Panel charakteryzuje się jasnością na poziomie 600 nitów, co zapewnia dobrą czytelność nawet w pełnym słońcu. Ekran oferuje nasycone barwy i głęboką czerń. Obsługa odbywa się dotykowo lub za pomocą dwóch fizycznych przycisków na boku obudowy.

Rozmowy telefoniczne i GPS na nadgarstku

Zegarek wykorzystuje moduł Bluetooth 5.3 do łączności ze smartfonem. Użytkowniczki mogą odbierać i wykonywać połączenia bezpośrednio z poziomu nadgarstka. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu mikrofonowi oraz głośnikowi. Urządzenie pozwala też na odczytywanie wiadomości SMS, e-maili i powiadomień z mediów społecznościowych. Smartwatch współpracuje z asystentami głosowymi Alexa i Siri.

Ważnym elementem wyposażenia jest wbudowany moduł GPS. Pozwala on na dokładne zapisywanie przebytej trasy podczas biegania lub jazdy na rowerze. Dzięki temu nie trzeba zabierać ze sobą telefonu na trening. Moduł przyda się także podczas pieszych wędrówek w terenie. Zegarek ułatwia orientację w przestrzeni i monitorowanie własnego położenia.

Szerokie funkcje sportowe i zdrowotne

Hama 7020 obsługuje 110 dyscyplin sportowych. Na liście znajdują się między innymi joga, tenis, pływanie oraz trening siłowy. Urządzenie oferuje zestaw czujników do monitorowania organizmu. Zastosowano tu pulsometr oraz pulsoksymetr do pomiaru natlenienia krwi. Zegarek liczy kroki, spalone kalorie i pokonany dystans. Ma także wbudowany kompas elektroniczny.

System pozwala na zaawansowaną analizę regeneracji. Użytkowniczka może sprawdzać jakość swojego snu z podziałem na fazy. Smartwatch monitoruje poziom stresu i zmienność tętna. Oferuje także funkcję śledzenia cyklu menstruacyjnego. Dodatkowo, zegarek podaje parametry takie jak wynik energetyczny organizmu czy zalecany czas odpoczynku po wysiłku.

Wytrzymała obudowa i mocna bateria

Konstrukcja spełnia normę odporności IP68 oraz zapewnia wodoszczelność do 3 ATM. Można z nim swobodnie pływać, ponieważ wytrzymuje zanurzenie do głębokości 30 metrów. Urządzenie sprawdzi się podczas treningów w deszczu. Nie trzeba go zdejmować podczas mycia rąk czy prysznica.

Zastosowany akumulator litowo-polimerowy ma pojemność 350 mAh. Pozwala on na około 8 dni ciągłej pracy przy intensywnym użytkowaniu. Czas ten można wydłużyć, korzystając ze specjalnego trybu oszczędzania energii. Pełne ładowanie trwa około 150 minut. Odbywa się ono za pomocą dołączonej do zestawu ładowarki magnetycznej.

Darmowa aplikacja i personalizacja

Do obsługi zegarka służy darmowa aplikacja Hama FIT Move. Jest ona dostępna do pobrania w sklepie Google Play. Oprogramowanie pozwala na wygodne zarządzanie wszystkimi ustawieniami urządzenia. W aplikacji można przeglądać szczegółowe raporty dotyczące zdrowia i aktywności.

Użytkowniczki mogą łatwo personalizować wygląd tarczy zegarka. W bibliotece znajduje się wiele gotowych motywów graficznych. Pozwala to na dopasowanie estetyki ekranu do aktualnego ubioru lub nastroju. Aplikacja zapewnia stabilne połączenie i szybką synchronizację danych pomiędzy zegarkiem a telefonem.

Dostępność i cena