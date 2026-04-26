Masz PC? Najprawdopodobniej tego nie masz, a powinieneś
Czy straciłeś kiedyś swoją pracę na komputerze lub postępy w grze z powodu nagłego zaniku zasilania? To proste i tanie urządzenie mogłoby temu zapobiec.
Mowa oczywiście jest o UPS. A dokładniej o GREENCELL UPSLM480, którego możecie kupić dziś, czyli 26.04 w promocyjnej cenie za jedyne 189 zł. Sprzęt ten sprawi, że burza lub silny wiatr za oknem nie będą oznaczały konieczności panicznego zapisywania postępów co kilka minut.
Uchroni on nas także przed sąsiadem mistrzem falownika, który nie do końca legalnie chce wydusić ze swoich paneli PV jak najwięcej oferując przy tym sobie i wszystkim dookoła skoki napięcia tak niebezpieczne dla naszego sprzętu.
GREENCELL UPSLM480 zabezpieczy Twój sprzęt
Trzeba to otwarcie podkreślić: jest to rozwiązanie raczej dla maszyn biurowych lub tańszych konstrukcji do grania. A to dlatego, że oferuje on do 480 W mocy skutecznej. Wewnątrz znajduje się natomiast akumulator 9 Ah. Tym samym możemy liczyć na około 10 minut pracy pod pełnym obciążeniem po zaniku zasilania. W sam raz na to, aby wszystko zapisać i bezpiecznie wyłączyć komputer lub konsolę.
Urządzenie oferuje przy tym dwa gniazda wyjściowe AC i daje ładną sinusoidę 230 V niezależnie od spadków lub skoków napięcia na wejściu. Jak to w ogóle działa? Bardzo prosto: podłączamy UPS do sieci, a do niego komputer i monitor. UPS ładuje się do pełna, a następnie energia elektryczna po przejściu przez zabezpieczenia UPS-u trafia do komputera z pominięciem monitora. W momencie zaniku energii elektrycznej w ciągu zaledwie 2-6 ms dochodzi do przełączenia źródła zasilania na wbudowany akumulator, co zapewnia dalszą, stabilną pracę komputera.