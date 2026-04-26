Masz PC? Najprawdopodobniej tego nie masz, a powinieneś

Mowa oczywiście jest o UPS. A dokładniej o GREENCELL UPSLM480, którego możecie kupić dziś, czyli 26.04 w promocyjnej cenie za jedyne 189 zł. Sprzęt ten sprawi, że burza lub silny wiatr za oknem nie będą oznaczały konieczności panicznego zapisywania postępów co kilka minut.

Dalsza część tekstu pod wideo

Uchroni on nas także przed sąsiadem mistrzem falownika, który nie do końca legalnie chce wydusić ze swoich paneli PV jak najwięcej oferując przy tym sobie i wszystkim dookoła skoki napięcia tak niebezpieczne dla naszego sprzętu.

GREENCELL UPSLM480 zabezpieczy Twój sprzęt

Trzeba to otwarcie podkreślić: jest to rozwiązanie raczej dla maszyn biurowych lub tańszych konstrukcji do grania. A to dlatego, że oferuje on do 480 W mocy skutecznej. Wewnątrz znajduje się natomiast akumulator 9 Ah. Tym samym możemy liczyć na około 10 minut pracy pod pełnym obciążeniem po zaniku zasilania. W sam raz na to, aby wszystko zapisać i bezpiecznie wyłączyć komputer lub konsolę.