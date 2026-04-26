Biedronka sprzedaje za 29,99 zł. To okazja, jakich mało

Biedronka rozbija bank. W nowej gazetce z promocjami pojawiło się przydatne urządzenie w cenie jedynie 29,99 zł.
Biedronka: szczoteczka soniczna za 29,99 zł
Dbanie o higienę jamy ustnej jest niezwykle ważne. Nie tylko pod kątem wizualnym, ale stan naszych zębów ma też przełożenie na wiele innych aspektów naszego zdrowia. Chociaż standardowe szczoteczki sprawdzają się w swojej roli, to warto postawić na coś lepszego, np. model soniczny. Teraz wystarczy 29,99 zł, aby móc cieszyć się takim urządzeniem.
Szczoteczka soniczna marki Hoffen pojawiła się w nowej gazetce promocyjnej Biedronki w cenie zaledwie 29,99 zł. To okazja, jakich mało. Urządzenie oferuje drgania w zakresie od 16 do 22 tys. W zestawie znajdują się też 3 wymienne końcówki, co daje kilka miesięcy użytkowania.
Szczoteczka zasilana jest przez baterię. Te znajdują się w zestawie, razem z etui, które pozwala zabrać urządzenie np. na wakacje. Gadżet ma klasę odporności IPX7. Mycie zębów trwa 2 min, z interwałami co 30 sekund. W cenie 29,99 zł do wyboru są trzy wersje kolorystyczne - czarna, biała oraz różowa. Promocja rusza już jutro, czyli w poniedziałek 27 kwietnia. Potrwa do 9 maja, więc warto się pospieszyć.