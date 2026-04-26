ASUS wypuścił kabel za ponad 200 zł. Wyprzedał się na pniu

ASUS wprowadził do swojej oferty kabel zasilający do kart graficznych w cenie 50 dolarów, czyli niemal 200 zł. Brzmi absurdalnie, prawda? Przywodzi na myśl produkty dla audiofilów, które jedyne co poprawiają, to stan konta ich sprzedawców. Jednak tym razem ma to sens, a kabel w moment się wyprzedał.

Dalsza część tekstu pod wideo

ASUS niedawno zaprezentował kabel zasilający do kart graficznych. Akcesorium otrzymało nazwę ROG Equalizer. Głównym celem produktu, oprócz zarobku dla samego producenta, jest uchronienie wydajnych kart graficznych przed uszkodzeniami. Cena to 50 dolarów, czyli według aktualnego kursu około 180 zł. Do tego trzeba doliczyć jeszcze podatek i wychodzi ponad 220 zł. Ponad 200 zł za sam kabel...

Co robi ASUS ROG Equalizer? To nowa wersja przewodu zasilającego do kart graficznych z 16-pinową wtyczką 12V-2×6. Producent przede wszystkim obiecuje równe rozłożenie obciążenia na wszystkie przewody. Już samo to minimalizuje ryzyko usterki i stopienia wtyczki. Poza tym każdy z przewodów ma zwiększoną wytrzymałość z 9,2 A do 17 A.

Najważniejsze pytanie brzmi - czy to działa? Jeden z użytkowników zamówił kabel i postanowił go przetestować. Z jego pomiarów wyszła aż o 9 stopni Celsjusza niższa temperatura na wtyczce w porównaniu ze standardowym kablem, co samo w sobie jest już imponującym wynikiem.