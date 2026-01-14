Sprzęt

Pixel 10a na oficjalnym renderze. Google robi Ctrl + C i Ctrl + V

Do sieci trafiła pierwsza oficjalna grafiki przedstawiająca Google Pixel 10a. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że przez pomyłkę opublikowano zdjęcia modelu 9a, ale to nie błąd. Google po raz kolejny stawia na sprawdzoną konstrukcję, a na większe zmiany w designie przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej rok.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pixel 10a na oficjalnym renderze. Google robi Ctrl + C i Ctrl + V

Najnowszy wyciek grafiki Pixela 10a, opublikowany przez Android Headlines, potwierdza to, co sugerowały wcześniejsze rendery CAD – Pixel 10a będzie wizualnie niemal klonem swojego poprzednika. Google zapowiadało już w sierpniu, że cykl odświeżania designu Pixeli wynosi 2-3 lata, a skoro model 9a wprowadził zmiany względem 8a, to dziesiątka siłą rzeczy musiała pozostać zachowawcza. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Pixel 10a na oficjalnym renderze. Google robi Ctrl + C i Ctrl + V

Na grafikach widzimy czarną wersję kolorystyczną (prawdopodobnie ponownie nazwaną Obsidian) z charakterystycznymi, dość grubymi ramkami wokół ekranu oraz płaskimi pleckami. Co ciekawe, wyspa aparatów jest niemal zrównana z obudową, co jest rzadkością na dzisiejszym rynku, choć sama wysepka wydaje się odrobinę większa niż rok temu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon GOOGLE Pixel 9 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 9 5G 12/256GB 6.3" 120Hz Obsydian
0 zł
2899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2899.99 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Księżycowy szary
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/128GB 6.3" 120Hz Księżycowy szary
-200 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999.99 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/512GB 6.3" 120Hz Księżycowy szary
Smartfon GOOGLE Pixel 10 Pro 5G 16/512GB 6.3" 120Hz Księżycowy szary
0 zł
4999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999.99 zł
Advertisement
Pixel 10a na oficjalnym renderze. Google robi Ctrl + C i Ctrl + V
Pixel 9a vs Pixel 10a

Front urządzenia zajmuje panel OLED o przekątnej 6,3 cala. Wyświetlacz zaoferuje odświeżanie 120 Hz, ale niestety nie będzie to panel LTPO, co oznacza ograniczone możliwości oszczędzania energii poprzez dynamiczną zmianę częstotliwości (ekran przełącza się tylko między 60 a 120 Hz). Pod maską również nie należy spodziewać się rewolucji. Źródła wskazują na obecność akumulatora o pojemności 5100 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 23 W. Nie znajdziemy tu też nowej technologii baterii krzemowo-węglowej.

Największym rozczarowaniem dla entuzjastów wydajności może być układ SoC. Wycieki kodu źródłowego sugerują, że Pixel 10a będzie napędzany przez ten sam układ Tensor G4, który znamy z modelu 9a, zamiast znacznie wydajniejszego Tensora G5 zarezerwowanego dla flagowej serii. 

Zobacz: Test Google Pixel 9a – mały smartfon z wielkimi możliwościami

Układ ma być wspierany przez 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci na dane w standardzie UFS 3.1. Zaplecze fotograficzne pozostanie bez zmian: użytkownicy otrzymają podwójny zestaw aparatów z tyłu (główny 48 Mpix f/1.7 oraz ultraszerokokątny 13 Mpix f/2.2) i kamerkę do selfie w otworze w ekranie.

W kwestii daty premiery doniesienia są rozbieżne. Choć Pixel 9a debiutował w połowie marca (a trafił do sprzedaży w kwietniu), najnowsze plotki sugerują przyspieszenie harmonogramu dla modelu 10a, który mógłby trafić do sklepów już w połowie lutego. Telefon ma być dostępny w czterech kolorach: Obsidian, Berry, Fog oraz Lavender.

Zobacz: Google Pixel 10: jest lepszy, ale nie wszystko się udało (test)
Zobacz: Google Pixel 10 Pro – genialny, ale nie bez wad (test) 

Image
telepolis
Google Google Pixel 10 Google Pixel 9a Google Pixel 10a
Zródła zdjęć: Android Headlines, Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Headlines