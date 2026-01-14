Pixel 10a na oficjalnym renderze. Google robi Ctrl + C i Ctrl + V

Najnowszy wyciek grafiki Pixela 10a, opublikowany przez Android Headlines, potwierdza to, co sugerowały wcześniejsze rendery CAD – Pixel 10a będzie wizualnie niemal klonem swojego poprzednika. Google zapowiadało już w sierpniu, że cykl odświeżania designu Pixeli wynosi 2-3 lata, a skoro model 9a wprowadził zmiany względem 8a, to dziesiątka siłą rzeczy musiała pozostać zachowawcza.

Na grafikach widzimy czarną wersję kolorystyczną (prawdopodobnie ponownie nazwaną Obsidian) z charakterystycznymi, dość grubymi ramkami wokół ekranu oraz płaskimi pleckami. Co ciekawe, wyspa aparatów jest niemal zrównana z obudową, co jest rzadkością na dzisiejszym rynku, choć sama wysepka wydaje się odrobinę większa niż rok temu.

Pixel 9a vs Pixel 10a

Front urządzenia zajmuje panel OLED o przekątnej 6,3 cala. Wyświetlacz zaoferuje odświeżanie 120 Hz, ale niestety nie będzie to panel LTPO, co oznacza ograniczone możliwości oszczędzania energii poprzez dynamiczną zmianę częstotliwości (ekran przełącza się tylko między 60 a 120 Hz). Pod maską również nie należy spodziewać się rewolucji. Źródła wskazują na obecność akumulatora o pojemności 5100 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 23 W. Nie znajdziemy tu też nowej technologii baterii krzemowo-węglowej.

Największym rozczarowaniem dla entuzjastów wydajności może być układ SoC. Wycieki kodu źródłowego sugerują, że Pixel 10a będzie napędzany przez ten sam układ Tensor G4, który znamy z modelu 9a, zamiast znacznie wydajniejszego Tensora G5 zarezerwowanego dla flagowej serii.

Układ ma być wspierany przez 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci na dane w standardzie UFS 3.1. Zaplecze fotograficzne pozostanie bez zmian: użytkownicy otrzymają podwójny zestaw aparatów z tyłu (główny 48 Mpix f/1.7 oraz ultraszerokokątny 13 Mpix f/2.2) i kamerkę do selfie w otworze w ekranie.