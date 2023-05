GeForce RTX 4060 Ti już poniżej cen rekomendowanych

Karta graficzna GeForce RTX 4060 Ti dopiero co zadebiutowała, w już jest oferowana w cenie niższej niż rekomendowana.

GeForce RTX 4060 Ti to prawdopodobnie najmniej udana karta graficzna z serii RTX 40. Została mocno ograniczona względem swojego poprzednika, między innymi za sprawą 128-bitowej szyny pamięci.

To przełożyło się na zaledwie 10-procentowy wzrost wydajności, co raczej nie zachęca do zakupu. Nic dziwnego, że w sklepach już pojawiły się modele w cenie poniżej rekomendowanej.

Tańszy GeForce RTX 4060 Ti

GeForce RTX 4060 Ti w wersji referencyjnej został wyceniony na 439 euro, co w Polsce przekłada się na 2039 zł. Tymczasem u naszych zachodnich sąsiadów już można znaleźć egzemplarze w cenie 419 euro. Zresztą identycznie jest u nas. Model Gainward RTX 4060 Ti Ghost dostępny jest już w cenie 1949 zł, więc o 90 zł niższej niż rekomendowana.

Przecena niby niewielka, ale pojawiła się zaledwie dzień po premierze nowego GPU. Poza tym to zawsze 90 zł, które zostają w naszej kieszeni, więc nie ma co narzekać. To jednak pokazuje, że najwyraźniej sami producenci i sprzedawcy nie wierzą w popularność nowego GeForce'a.

Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia przy okazji premiery modelu RTX 4070. Wtedy modele w cenach poniżej rekomendowanych pojawiły się w polskich sklepach w ciągu kilku dni po premierze.

