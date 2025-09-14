Gamingowy laptop w mocarnej promocji. Kupisz go 450 zł taniej

Gamingowe laptopy służą nie tylko do grania, ale i do pracy i nauki przy wykorzystaniu bardziej obciążających narzędzi. W końcu część programów ze środowiska CAD, czy do przeprowadzania symulacji lubi mieć zapas mocy nie mniej, niż tytuły AAA. Tak się akurat składa, że dziś w promocji znajdziemy laptopa, który podoła tym zadaniom, a kosztuje jedyne 4899 zł.

HP Victus 16-S1738NW

Laptop ten oferuje duży, 16,1-calowy, matowy ekran IPS 1440p o odświeżaniu 240 Hz. 100% pokrycia palety sRGB sprawia, że sprawdzi się on także podczas pracy z grafiką. A opóźnienia 3 ms udowadniają, że ma duży potencjał gamingowy.

Sercem tego laptopa jest ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy AMD Ryzen 7 8845HS. W jego wnętrzu zaszyto także Radeona 780M, który przejmuje kontrolę nad generowaniem obrazu, kiedy mamy mniejsze obciążenie, co pozwala oszczędzanie baterii. Ta nie jest mała, bo oferuje aż 70 Wh pojemności, co przy 2,33 kg wagi jest dobrym wynikiem.

Ważnym wsparciem dla procesora jest 16 GB RAM DDR5 w dwóch kościach po 8 GB i o taktowaniu 5600 MHz. Skoro już jesteśmy przy pamięci, to na pliki użytkownika przeznaczono 512 GB PCIe NVMe 4.0. Najważniejsza jest jednak karta graficzna. Tu znajdziemy RTX 4060 z 8 GB vRAM. A wszystko to za jedyne 4899 zł.