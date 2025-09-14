Sprzęt

Gamingowy laptop w mocarnej promocji. Kupisz go 450 zł taniej

Jest to laptop, który świetnie sprawdzi się i dla gracza i dla studenta, który wymaga więcej mocy od swojej maszyny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
14:25
0
Telepolis.pl
Gamingowe laptopy służą nie tylko do grania, ale i do pracy i nauki przy wykorzystaniu bardziej obciążających narzędzi. W końcu część programów ze środowiska CAD, czy do przeprowadzania symulacji lubi mieć zapas mocy nie mniej, niż tytuły AAA. Tak się akurat składa, że dziś w promocji znajdziemy laptopa, który podoła tym zadaniom, a kosztuje jedyne 4899 zł

HP Victus 16-S1738NW Dla gracza i studenta

HP Victus 16-S1738NW

Laptop ten oferuje duży, 16,1-calowy, matowy ekran IPS 1440p o odświeżaniu 240 Hz. 100% pokrycia palety sRGB sprawia, że sprawdzi się on także podczas pracy z grafiką. A opóźnienia 3 ms udowadniają, że ma duży potencjał gamingowy. 

Sercem tego laptopa jest ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy AMD Ryzen 7 8845HS. W jego wnętrzu zaszyto także Radeona 780M, który przejmuje kontrolę nad generowaniem obrazu, kiedy mamy mniejsze obciążenie, co pozwala oszczędzanie baterii. Ta nie jest mała, bo oferuje aż 70 Wh pojemności, co przy 2,33 kg wagi jest dobrym wynikiem.

Ważnym wsparciem dla procesora jest 16 GB RAM DDR5 w dwóch kościach po 8 GB i o taktowaniu 5600 MHz. Skoro już jesteśmy przy pamięci, to na pliki użytkownika przeznaczono 512 GB PCIe NVMe 4.0. Najważniejsza jest jednak karta graficzna. Tu znajdziemy RTX 4060 z 8 GB vRAM. A wszystko to za jedyne 4899 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

