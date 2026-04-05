FiiO rozpieszcza budżetowych audiofilów. Słuchawki z szafirową membraną

Słuchawki nauszne FiiO EH13, bo o nich mowa, to propozycja skierowana do wymagających, ale oszczędnych użytkowników. Nowość została wyceniona na całkiem atrakcyjne 269 zł. Choć nie są to najtańsze słuchawki o podobnych możliwościach, to wciąż stanową ciekawą alternatywę dla modeli o kilkaset złotych droższych.

Sercem modelu EH13 są 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne, których konstrukcja zdecydowanie wyróżnia się na tle rynkowych standardów. Producent zastosował kompozytową membranę PEEK+PU, której kopułkę pokryto warstwą szafiru. Jak tłumaczy FiiO, wykorzystanie materiału o sprężystości na poziomie 400 GPa wyraźnie zwiększa sztywność membrany, co pozwoliło zredukować zniekształcenia o 30% i zachować wysoką szczegółowość wysokich częstotliwości.

FiiO EH13 łączą się przez Bluetooth 6.0 i obsługują kodek LDAC (o przepustowości 990 kb/s), gwarantujący bezprzewodowy dźwięk w wysokiej rozdzielczości, co potwierdza podwójny certyfikat Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless.

Jak przekonuje producent, FiiO EH13 oferują stabilne i spójne brzmienie nie tylko w trybie bezprzewodowym, ale również po podłączeniu słuchawek za pomocą klasycznego złącza 3,5 mm (tryb przewodowy wymaga włączonego urządzenia).

Producent wyposażył FiiO EH13 w zaawansowaną, hybrydową redukcję szumów ANC z podwójnym układem mikrofonów. Mechanizm pozwala osiągnąć maksymalną głębokość wygłuszenia na poziomie 42 dB. Użytkownik ma do dyspozycji trzy tryby ANC: wysoki (idealny do komunikacji miejskiej czy samolotu), średni (do pracy i nauki) oraz niski (przydatny na spacerach). FiiO zadbało także o jakość rozmów – technologia ENC wspomagana przez pięć mikrofonów precyzyjnie separuje głos od hałasów tła.

Słuchawki mają składaną konstrukcję, co ułatwia ich transport. Wbudowany akumulator pozwala nawet na 75 godzin odsłuchu, a z włączonym trybem ANC czas ten wynosi do 45 godzin, przy czym pełne naładowanie zajmuje zaledwie 2 godziny. Wymagający użytkownicy docenią też możliwość jednoczesnego połączenia z dwoma urządzeniami Bluetooth (Multipoint).