Ten odkurzacz zmieni życie Polaków. Niedługo będzie w sklepach

Koniec z rozplątywaniem włosów! Ten odkurzacz sam się wyczyści, a do tego umyje Ci podłogę.

Na pewno znasz ten problem. Jeśli tylko na podłodze leżą włosy, owiną się wokół obrotowej szczotki odkurzacza. W miarę dalszego odkurzania będą ją ściskać i w końcu mogą ją zniszczyć, a Ty masz przez to tylko więcej pracy. Obcinanie ich to nic przyjemnego i często trzeba nieźle się przy tym natrudzić.

Jest rozwiązanie. Na targach IFA widziałam robota sprzątającego, który nie tylko wszystko elegancko pozbiera, ale jeszcze potnie owinięte wokół szczotki włosy i nitki. To model EZVIZ RS20 Pro. Jego szczotka główna została wyposażona w drobne nożyki, które pracują tylko przy jednym kierunku obrotów. Podczas odkurzania jest więc całkowicie bezpieczny dla dywanów z długim włosiem, a w stacji dokującej wrzuca wsteczny, tnie śmieci i wciąga je do pojemnika.

Następnie wszystko ląduje w stacji dokującej, która automatycznie opróżnia odkurzacz, uzupełnia czystą wodę i pierze szmatki mopa w gorącej wodzie. EZVIZ RS20 Pro jest niemal bezobsługowy nawet przez 3 miesiące. Warto też dodać, że EZVIZ zadbał o dokładne mopowanie podłogi przy meblach i ścianach. Będzie przy tym tańczył sambę, ale podłoga będzie czysta. Odkurzacz ma też kamerę, która umożliwia podgląd na żywo tego, co dzieje się pod meblami… jeśli ktoś lubi takie rzeczy.

Nie jest to jedyny odkurzacz automatyczny, który wprowadzi do oferty EZVIZ. Będziemy mieli też wybór prostszych robotów, w tym takich wykonanych częściowo z tworzywa sztucznego z odzysku. Spód odkurzacza poniżej to równowartość 6 butelek. Ponadto EZVIZ przekazuje część zysków na sadzenie drzew, co jest zawsze mile widziane.

Bezpieczny i inteligentny dom

EZVIZ zaimponował mi kompleksową ofertą urządzeń automatyki budynkowej. Zaczynamy oczywiście od centralki, a do niej można podłączyć bogaty zestaw sensorów, termostaty, smart-gniazdka mierzące pobór prądu urządzeń, a także urządzenia mające dbać o nasze bezpieczeństwo. Jest tu nawet urządzenie emitujące sygnał z użyciem diody IR, które pozwoli połączyć inteligentny dom ze starszym sprzętem „na pilota”. Poza tym są tu czujniki dymu, zalania, otwarcia okien i lubiana w Polsce syrena alarmowa.

Zaimponowała mi kolekcja kamer wewnętrznych i zewnętrznych na każdą okazję. Do rodziny dołączyła właśnie kamera bezprzewodowa z łącznością LTE, która doskonale sprawdzi się tam, gdzie Wi-Fi już nie sięga, a Ethernetu pociągnąć się nie da. Świetnie zapowiada się też kamera w pełni bezprzewodowa z akumulatorem i wbudowanym panelem solarnym – nie musisz martwić się o wymianę baterii.

W tym samym systemie może działać wideodzwonek do drzwi, elektroniczny „Judasz” (jest bezprzewodowy, ale wymaga dziurki w drzwiach), system otwierania bramy i świetny smart-zamek do drzwi. Można dzięki temu sprawdzić, kto jest za drzwiami i otworzyć, nie wstając z kanapy. Zamek można zamontować na dowolnych drzwiach, można otworzyć drzwi z użyciem breloka NFC, aplikacji albo… kodu wpisanego na osobnym padzie. Przy tym można też zamek otworzyć ręcznie, więc spokojnie – dostaniesz się do domu, nawet jeśli w zamku skończą się baterie.

EZVIZ wyjeżdża na trawnik

Poza niezwykle ciekawym odkurzaczem EZVIZ wprowadzi do swojej oferty także totalnie nową kategorię produktów: kosiarkę automatyczną. Model, który zobaczyłam na IFA, jest dość prosty i ma walczyć z konkurencją ceną, a nie wachlarzem możliwości. Robot wymaga zamontowania ogrodzenia z drutu wokół obszaru, o który ma zadbać.

Cała oferta EZVIZ jest duża i kompleksowa. Od systemów otwierania bram i drzwi przez kamery wewnętrzne i zewnętrzne, przełączniki, sensory po elektronicznego „judasza” – wszystko można obsłużyć, korzystając z urządzeń, które znalazły się na stoisku na IFA. Wiele z nich będzie dostępnych w Polsce, w tym między innymi automatyczna kosiarka. Przyznam jednak, że to właśnie odkurzacz zrobił na mnie największe wrażenie. Prosto rozwiązuje dwa popularne problemy, z którymi również się spotkałam.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne