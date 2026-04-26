Exynos 2700 zdeklasuje Snapdragona? Duża różnica w pamięci

Aż o 30-40% wyższa przepustowość pamięci

Samsung za sprawą układu Exynos 2600 dokonał sporego przeskoku technologicznego, stosując w nim tzw. Heat Pass Block, czyli pasywny radiator stykający się bezpośrednio z RAM-em. Dzięki niemu udało się stworzyć "kanapkową" strukturę, gdzie SoC był na samym dole, nad nim kość RAM, a nad kością RAM – radiator HPB.

Dzięki temu rozwiązaniu udało się uzyskać o wiele lepszą kulturę pracy i wydajność termiczną, ale jednak nadal część ciepła pozostaje uwięziona pomiędzy SoC a RAM-em.

Z kolei Exynos 2700 ma to zmienić, bo RAM będzie umieszczony obok SoC, a radiator HPB znajdzie się nad nimi. Dzięki temu ma wzrosnąć przepustowość pamięci o 30-40%, jak również ma się to przełożyć na lepszą energooszczędność oraz stabilność pracy.

Exynos 2600 już przebił w tym ostatnim aspekcie Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, a wygląda na to, że Exynos 2700 jeszcze zwiększy przewagę w tym aspekcie.

Dla przypomnienia - układ Exynos 2700 ma wykorzystywać proces Samsung SF2P, czyli następną generację 2‑nanometrowego procesu GAA, który zastosowano wcześniej w Exynosie 2600. Gate-All-Around (GAA) to trójwymiarowa architektura tranzystorów, w której bramka całkowicie otacza kanał - złożony z pionowo ułożonych nanowarstw - ze wszystkich czterech stron. Zapewnia to lepszą kontrolę elektrostatyczną i niższy próg napięcia. W związku z tym nowy proces SF2P ma zapewnić wzrost wydajności o 12 procent oraz zmniejszyć zużycie energii o 25 procent względem poprzedniego procesu SF2.